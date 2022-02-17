消化Fed會議紀錄並關注俄烏危機 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周四 (17 日) 早盤下跌，因投資人消化了聯準會 (Fed) 最新的會議紀錄，同時還並密切關注俄羅斯與烏克蘭危機的進展。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 3.1 個基點，跌至 2.014%。30 年期國債殖利率下跌 3.6 個基點至 2.328%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周三 (16 日) 發布的 Fed 1 月會議紀錄展現出 Fed 轉趨鴿派。會議紀錄表明，Fed 可能很快就會開始升息，並概述了將縮減數兆美元資產負債表中的債券。

安聯投資管理公司資深投資策略師 Charlie Ripley 周三表示，Fed 會議紀錄顯示「相對於上次升息周期，加快緊縮步伐是確定的」。「總而言之，會議紀錄中沒有任何跡象顯示 Fed 會比市場已經預期的更激進。」

與此同時，地緣政治緊張局勢繼續成為投資人關注的焦點。北約官員周三指責俄羅斯仍在增加部署在烏克蘭邊境的部隊人數，前一天，莫斯科聲稱已開始撤出部分軍事單位。

在周四公布的經濟數據方面，1 月建築許可和房屋開工數據將於美東時間上午 8:30 公布。

截至 2 月 12 日當周提交的首次申請失業救濟金人數也將於美東時間上午 8:30 公布。

周四將拍賣 500 億美元的 4 周期國庫券、400 億美元的 8 周期國庫券和 90 億美元的 30 周期國債通脹保值證券。