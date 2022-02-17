Bernstein：特斯拉暫不開發平價車型的決定存在風險

華爾街投資銀行認為，特斯拉 (TSLA-US) 專注於擴大現有陣容產量，而非開發平價車款的選擇，恐成為限制電動車銷量的一大風險，且與其盡快擴大電動車覆蓋的目標互相衝突。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾預告，計畫 2023 年前推出售價僅 2.5 萬美元的平價電動車，這項令全球引頸期盼的消息，不到半年內就宣布落空。

馬斯克上月於財報電話會議中表示，在零件供應依舊緊張的情況下，今年不會推出新車款，首要目標是推動現有產品陣容的產量最大化，開發 2.5 萬美元的平價車款並非優先選項。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為，這項決定將為特斯拉帶來風險，若特斯拉現在沒有在開發新車款，似乎不太可能在 2025 年前推出 2.5 萬美元的平價電動車，考慮到低價車型有助於拓展潛在市場，上述決定似乎和特斯拉儘快推動電動車普及化的目標互相違背。

加拿大皇家銀行分析師 Joseph Spak 指出，去年第 4 季，美國新車的平均交易價格約為 4.5 萬美元，特斯拉電動車第 4 季的平均交易價約 5.2 萬美元，高於市場平均。

Sacconaghi 表示，較高的售價將限制銷量，車型有限也有影響，世界上只有 2 種車型年銷量超過百萬輛，它們的售價落在 2 萬至 3.5 萬美元間。Sacconaghi 沒有明確指出 2 種車型為何，但豐田 (Toyota) 的 Corolla 和 RAV4 年銷量均超過 100 萬輛。

相較於馬斯克的決定，Sacconaghi 寧願特斯拉一邊繼續平價車型的研發作業，一方面調升現有車型產量。

Sacconaghi 以一樣具顛覆性創新技術的蘋果 (AAPL-US) 為例。2010 年至 2012 年這段期間，蘋果研發支出占銷售額比重自接近 4% 降至 2%，導致其 2012 年以後的新品銷量增長放緩。

他擔心，若特斯拉延後新產品的開發計畫，也會步上蘋果後塵，即使特斯拉在 2023 年推出 Cyber​​truck，且繼續投資自駕產品，也不足以帶動銷量成長。

Sacconaghi 將特斯拉股票評為「賣出」(Sell)，目標價為每股 300 美元，為華爾街給出最低的目標價之一，分析師平均目標價約 965 美元。