業內人士建議特斯拉：採購5億美元印度零件換取進口關稅減免

消息人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 可能必須作出承諾，向印度採購至少 5 億美元的汽車零件，才能換取印度政府同意削減特斯拉汽車的進口關稅。

消息人士指出，特斯拉可以從較低的金額開始，每年將印度零件的採購量提高 10%-15%，直至達到印度政府滿意的水平為止。

此外，為了爭取印度政府對進口汽車減免關稅，特斯拉必須向印度政府提出一個與其印度汽車銷售預期對等的零件採購計劃。

特斯拉去年 8 月宣稱己向印度採購約 1 億美元的零件。

此外，消息人士表示，如果特斯拉打算從中國進口汽車至印度，那麼特斯拉應將印度製造的零件出口至中國。

印度政府之前已拒絕特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 有關對進口電動車減稅的要求，表示按既有規定已經允許以較低稅率進口未完全裝配的車輛，並在當地組裝生產。

莫迪政府一直鼓勵特斯拉在印度當地生產電動車，但馬斯克希望印度提供稅收減免，讓特斯拉能夠以具有競爭力的價格先進口非印度本地製造的車輛在當地銷售。

目前印度的進口車關稅為 60%-100%，售價在 300 萬盧比（約 4 萬美元）以下的進口車關稅為 60%，高於 300 萬盧比的進口車則要課徵 100% 的關稅，等於價格翻倍。