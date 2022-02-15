Canalys：2021年全球電動車銷售量增長109% 特斯拉居冠

根據市場研究公司 Canalys 在週一 (14 日) 發布的報告顯示，2021 年全球電動車 (EV) 的銷售量達到 650 萬輛，年增 109%。其中，特斯拉 (TSLA-US) 以 14% 的市占率位列第一。

數據顯示，2021 年全球電動車銷售量達到 650 萬輛，較 2020 年增長 109%，佔整體乘用車銷售量的 9%。然而，受疫情持續和車用晶片短缺的影響，2021 年全球汽車市場僅增長了 4%。

報告指出，電動車的需求在 2021 年保持強勁，若不是長期的零組件短缺，對全球各大汽車製造商造成衝擊，全年電動車銷售量應該會更高。

報告中也指出，2021 年中國的電動車銷售量超過 320 萬輛，較 2020 年增加了 200 萬輛，並且達到全球電動車銷量的一半。

各品牌來看，特斯拉以 14% 的市占率領先全球電動車市場，旗下的 Model Y 於 2021 年在主要市場開始銷售，並在中國和美國市場迅速超越 Model 3 的銷售表現。特斯拉在中國上海生產 Model 3 和 Model Y，根據中國汽車協會 (CPCA) 的數據顯示，特斯拉在 1 月份售出 59845 輛中國製電動車。

福斯汽車以 12% 的市占率位居第二，與 2020 年相比，福斯的電動車銷售量翻倍，並在歐洲市場處於領先地位。

上汽集團則以 11% 的市占率位居第三，比亞迪以 9% 的市占率位居第四，Stellantis(STLA-US) 以 6% 的市占率位居第五。

針對晶片短缺問題，包括通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 和現代汽車在內的汽車製造商預測，近 2 年的車用晶片短缺將在 2022 年下半年緩解，但另一方面，汽車晶片製造商卻預計復甦需要更長的時間。