股價高得沒道理 綠光資本Q4再增加做空特斯拉部位

最新披露文件顯示，美國億萬富翁投資者、綠光資本創辦人 David Einhorn，過去一季又增加了對特斯拉 (TSLA-US) 的空頭押注，認為這家公司的股價仍被高估。

綠光資本周一 (14 日) 提交美國 SEC 提交的 13F 文件顯示，這家公司去年第四季購買了 1000 口特斯拉看跌期權合約，每口 100 股，總計 10 萬股。這些股票的名義價值為 1.06 億美元。

不過相關文件中，並未揭露這些期權的執行價格、看跌期權到期日期，以及綠光為其支付的價格。這也代表著，Einhorn 有可能已獲利離場，因為今年以來特斯拉已重跌約 17%。

Einhorn 有著長期看空特斯拉的歷史，經常與特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 公開爭吵，馬斯克因此推出「做空短褲」，慶祝他在股價上的勝利。

做空特斯拉曾經是熱門的交易，並於 2021 年 5 月創下歷史新高。但此後由於特斯拉股價急拉，做空的部位快速減退。S3 Partners 指出，與 2021 年 1 月相比，2021 年 11 月的做空股票數量減少了 50%。一些最著名的空頭，包括 Jim Chanos 在內，最終決定投降認輸。

儘管過去一個月的對特斯拉空頭興趣略有增加，但似乎變化不大。根據網站 MarketBeat.com 數據，從 1 月 15 日到 1 月 31 日，特斯拉的空頭興趣增加了 7.1%。截至 1 月 31 日，做空的股票數量為 2406 萬股。

相較之下，在 2021 年 1 月底，空頭興趣高達 5238 萬股。