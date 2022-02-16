專家：能源價格上漲推升通膨預期心理 金價將因此受到提振

據報導，調研機構 Goehring & Rozencwajg Associates 執行合夥人 Leigh Goehring 表示，能源價格上漲所推動的通膨預期心理，可能正是推升下一輪黃金多頭的主要動力。

Goehring 表示，石油市場供應看起來越來越吃緊，將會牽動整體市場，對包含石油、農業甚至更廣泛的食品業等帶來影響，而在通膨預期心理增加的情況下，黃金價格將會受到提振。

Goehring 說道，石油市場需求的復甦比人們預期的要高，而供應的復甦卻遠低於預期。到今年第四季，全球石油需求很可能將會遠超過石油產能。即使是在能源危機的 1970 年代，全球石油需求也遠低於石油產能，顯示出國際油市如今正面臨前所未有的緊張情況。

Goehring 也指出，他一直堅信通膨並不是暫時性，市場的短缺顯現出能源價格恐怕會持續走高，在通膨高漲的預期下，將帶動金價新一輪的多頭走勢。

他認為，在美聯準會 (Fed) 開始升息後，金價可能在未來幾個月內走軟。但是，這可能會是一個很好的買入機會，因為年底能源市場的短缺將會更加嚴重，推升通膨，進而使黃金再度走揚。

印度工業信貸投資銀行證券公司 (ICICI Securities) 先前的報告也表示，市場對於通膨持續飆升以及對風險資產震盪的擔憂，預期將提升 2022 年的黃金需求。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 也表示，看好今年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。