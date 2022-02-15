高盛更為看漲大宗商品：未來12個月黃金目標價2150美元

隨著烏克蘭緊張局勢加劇，地緣政治風險上升，高盛大宗商品研究主管 Jeffrey Currie 表示，這帶來了強烈看漲大宗商品的理由，其中石油和黃金，似乎是對這種地緣政治風險最好的避險選擇。

原油

Currie 指出，油價在戰術和戰略基礎上都明顯上行，在幾十年最吃緊的庫存水位、低閒置產能、以及彈性很小的頁岩行業這 3 個重要背景下，任何地緣政治問題都將給油價來帶風險溢價。

高盛的模型表明，如果石油市場被迫在 2022 年之前實現平衡，那麼油價必須達到每桶 125 美元，才能削弱需求來實現供需平衡。

黃金

Currie 指出，隨著地區緊張局勢的加劇，黃金顯然會是最後的貨幣。黃金往往會對可能直接影響美國的地緣政治風險做出反應。

此外，從歷史上看，當黃金與長期實際利率的負相關性也趨於破裂時，黃金往往會在升息期間上漲。高盛認為，這與升息本身可能導致對增長放緩和衰退的擔憂有關，因此會提振對黃金等避險資產的需求。

黃金與實際利率脫鉤 (圖表取自 Zero Hedge)

這也意味著，如果通膨未能在 2022 年下半年放緩，而聯準會被迫升息的幅度，超過目前的預期，那麼黃金應該具有彈性，因為這將增加對潛在衰退的擔憂。

基於美國經濟放緩的預期和市場對經濟衰退擔憂的加劇，高盛預計，到 2022 年底黃金 ETF 的增持量，將達到每年 300 噸。同時，新興市場以美元計價的 GDP 預計將增長 10%，以此計算，，黃金 12 個月後的目標價格將為每盎司 2150 美元。

高盛認為，雖然有人將比特幣與黃金在避險的作用上相提並論，但黃金是風險規避時的對沖通膨工具，而比特幣是風險偏好時，用來對沖通膨的工具。在當前總經環境下，黃金顯然更有效果。

此外，儘管比特幣的總市值和流動性有所上升，但比特幣的波動性並沒有呈現下降趨勢。雖然名義回報率很高，但風險調整的基礎上，加密貨幣去年的表現嚴重低於其他資產類別。

高盛認為，這是由於加密貨幣在數位價值儲存之外缺乏使用，也表明，加密貨幣要與黃金或美元競爭防禦性資產投資，還為時尚早。