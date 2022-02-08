WGC：1月全球黃金ETF淨流入創新高

根據世界黃金協會 (WGC) 最新的數據顯示，受惠於北美及歐洲基金的推動，今年 1 月份全球黃金 ETF 錄得 27 億美元的淨流入，創下 2021 年 5 月以來的新高。

數據顯示，在北美及歐洲基金持倉增加下，1 月份黃金 ETF 淨流入達到 46.3 噸，約為 27 億美元。今年 1 月份，在股市面臨大幅拋售的情況下，金價走強，推動了資金的流入，但月底美國聯準會 (Fed) 升息的鷹派言論，使美元相對發達國家及新興市場貨幣走高，金價出現小幅下跌。

北美地區黃金 ETF 於 1 月淨流入 49 噸，約為 29 億美元，主要集中於美國基金。歐洲地區黃金 ETF 淨流入 6.7 噸，約為 3.85 億美元。北美及歐洲基金的淨流入，抵銷了亞洲地區黃金 ETF 的淨流出，亞洲地區淨流出 9.9 噸，約為 5.9 億美元。

黃金價格在 1 月初上漲了近 3%，達到 1,847 美元 / 盎司的月內高點，但因 Fed 的鷹派言論，金價全月小幅下跌 0.59% 至 1795 美元 / 盎司。

世界黃金協會高級分析師 Adam Perlaky 表示，美國地區基金通常較其他地區對金價變化的反應更靈敏，今年年初帶來了重大影響，也使得 1 月份黃金 ETF 淨流入 27 億美元。數據表明，黃金 ETF 在 1 月發生逆轉，很大程度上歸因於月初的金價反彈。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 預期，金價有望回升至每盎司 2,000 美元以上，但也可能跌破 1,600 美元，主要取決於新冠肺炎疫情以及美股的走勢。該行也預估 2022 年黃金平均價格為 1,695 美元，第一季均價最高，有望達到 1,749 美元，第四季的最低，平均金價預估為 1,633 美元。