〈貴金屬盤後〉俄軍虛晃一招？烏俄緊張局勢再現 黃金收登8個月高點

黃金期貨價格周二 (15 日) 自前一日跌勢中反彈，創下 6 月以來的最高收盤價，係因市場對烏俄之間的緊張局勢最新消息做出反應。

Sevens Report Research 周三分析報告指出：「有關烏克蘭地緣政治的緊張局勢是推動金價創下今年新高的最新催化劑。」

係因儘管俄國前一日稱部分軍隊和裝備正返回基地，但北約 (NATO) 秘書長 Jens Stoltenberg 表示，俄國仍持續在與烏克蘭相鄰邊境集結軍力。這意味著，俄國仍恐隨時入侵烏克蘭，這推升了黃金看漲動能。

Sevens Report 分析師表示：「雖然那些緊張情緒的影響力可能再過幾周就散去，但對 Fed 落後通膨曲線的擔憂情緒可望在之後的交易日持續推升黃金市場。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 15.30 美元或 0.8%，收每盎司 1871.50 美元，為最活躍黃金期貨自 6 月 11 日以來最高收盤價。

此前一日最活躍黃金期貨價格甫因俄國撤軍消息而在連續 7 日收高後止步。

Fed 周三於黃金收盤後公布 1 月會議的會議記錄，令黃金期貨電子盤交易價格擴大上漲至約莫每盎司 1872.60 美元水準。

該會議記錄顯示，Fed 官員認同「通膨路徑的不確定性升高，且通膨風險偏向上行」，且「預期很快就適合調升目標範圍。」

央行會以多快的速度升息以應對通膨飆升，一直是投資者關注焦點。

周三稍早，投資者分析了美國 1 月零售銷售上升 3.8% 的數據，該銷售升幅為去年 3 月以來最大升幅，去年同期美政府推出向國人撒錢的刺激舉措。

另外，1 月進口物價上升 2%，不含燃料成本，該升幅為 1.4%；1 月工業生產上升 1.4%。

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