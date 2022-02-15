俄烏緊張局勢提振避險情緒 黃金創3個月新高

由於俄烏緊張局勢升溫，投資者的避險情緒再度攀升，促使黃金價格上漲，4 月交割的黃金期貨升至 27.30 美元，收在每盎司 1869.4 美元，創下 3 個月來的新高。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，由於美聯準會 (Fed) 開始推進緊縮的政策、俄烏地緣政治風險和對於經濟成長放緩的擔憂，作為避險工具的黃金重新獲得投資人興趣。

Moya 指出，1,880 美元的應該是黃金的一個關鍵阻力位，一旦突破之後，看多的趨勢可能會將金價推升至 1,900 美元水準。

GoldCore 行銷總監 David Russell 則表示，在美國官員上周警告俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭後，市場陷入混亂，股票出現拋售潮，並促使油價攀升，有助於金價突破 1855 美元至 1860 美元的上行阻力位。

若是金價能維持在 1865 美元至 1870 美元上，交易員聚焦在 1900 美元。然而，「目前新聞更迭快速，黃金將對這些基調的變化相當敏感」。

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa 認為，通膨飆升及升息的可能，會對黃金構成挑戰，但是，投資者目前仍對黃金具有信心，認為能在市場混亂時發揮避險功用。

ActivTrades 高級市場分析師 Ricardo Evangelista 在一份報告中表示，市場正透過尋求避險資產來應對地緣政治擔憂情緒，這種動力支撐了黃金。不過，在 Fed 更積極升息的背景下，美元持續上漲，由於美元與黃金兩種資產之間的反向相關性，仍將限制金價的漲幅。