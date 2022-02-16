〈貴金屬盤後〉俄國部分退兵 避險需求下降 黃金8日來首次收低

黃金期貨價格周二 (15 日) 收低，係因俄烏衝突似乎有些緩解，令因避險推升至去年 11 月中旬以來高點的黃金價格減弱了上漲理由。

據報導，俄國防部表示，已經撤回了在烏克蘭邊境外集結的部分軍隊，但仍有一些軍營被視為處於戰爭狀態。

《華爾街日報》等多家媒體先前曾報導，俄國 10 萬大軍已準備就緒，最早恐周三向烏克蘭發動襲擊。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示：「目前黃金價格已經回落，因為俄國普丁總統已將對著金價氣球的針挪開了，痛苦交易的威脅程度下降。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 18.30 美元或 1%，收每盎司 1851.10 美元。

FactSet 數據顯示，周一最活躍黃金期貨連續第七日收高，並創下 11 月 17 日以來最高收盤價。

俄國吞併烏克蘭的說法減弱後，推動了股票等風險資產大幅走高。道指上漲 1.22%、S&P 500 上漲 1.58%、那斯達克綜合指數大升 2.53%，令黃金流失部分投資需求。

最近幾周黃金價格明顯走高，係因受到東歐戰爭威脅、對全球自疫情中復甦的擔憂，以及全球央行對通膨上升的回應之支撐。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，周二黃金價格下跌，部分原因俄烏局勢自戰爭邊緣拉回，但一天的時間不會結束這種規模的危機。」

週二在經濟數據公布後，黃金一度縮小早盤跌幅，但隨後仍下挫。美國 1 月躉售物價上升 1%，大於經濟學家預期的 0.5% 升幅，也是一年來最大上升程度。Wright 認為，這最新的通膨數據「沒有任何積極意義。」

他預期未來幾個月消費者通膨會進一步上升。基於此認知，加上聖路易聯邦 Fed 總裁 James Bullard 周一發表鷹派言論，稱通膨數據驚人，Fed 須提早升息因應，因此 Wright 認為量化緊縮很快就會開始。

他表示，這對黃金來說並非有利因素，未來幾周黃金可能下行，「倘若避險興趣和安全爭議消散，黃金可能一段時間守在 1800 美元水準，但隨時間推移，如果沒有新興趣或資本流入，守住 1800 美元恐也是艱難任務。」

其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格下跌 51 美分或 2.1%，收每盎司 23.342 美元。

3 月交割的銅期貨價格上漲 0.5%，收每磅 4.532 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 0.7%，收每盎司 1020.40 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格大跌 4%，收每盎司 2252.30 美元。

俄國是白金和鈀金的主要生產國，周一鈀金因應俄烏危機而大漲近 7%，但鈀金周二吐回前一日過半的漲幅。