CDC研究：孕婦接種新冠疫苗 新生兒可獲6成保護力 孕後期接種更有效

美國研究人員周二報告指出，孕婦接種新冠疫苗可能有助於防止嬰兒出生後感染新冠病毒而住院，尤其是懷孕後期接種疫苗的效果更明顯。

現行美國兒童新冠疫苗接種為 5 歲以上，而授權討論中的 6 個月至未滿 5 歲幼童則須待 4 月輝瑞 (PFE-US) 完成第三劑相關數據，然而，該研究報告為未滿 6 個月的嬰兒帶來一線曙光。

來自幾家兒科醫院和美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的研究人員在 2021 年 7 月至 2022 年 1 月期間分析了 6 個月以下 379 名住院嬰兒的數據，其中 176 名患有新冠肺炎，203 名因其他問題入院。

研究發現，對於母體孕期接種過新冠疫苗的嬰兒，該疫苗在預防嬰兒住院方面的總體有效率為 61%，倘若母體在分娩前 21 周至 14 日間接種疫苗，該保護力提升至 80%，但母體若在懷孕早期階段接種，該疫苗有效性下降至 32%。

然而，該研究作者群也警示，由於樣本數量少，妊娠早期有效性的估計值應謹慎解釋。

CDCC 的 Dana Meaney-Delman 建議，「為了確保母親和嬰兒都受到保護，只要孕婦願意接種疫苗，就該去接種。」

根據美國 CDC 說法，孕婦罹患新冠肺炎轉重症的風險較高，且在孕期罹患新冠肺炎會提升早產、死產和其他妊娠並發症的風險。

CDC 建議懷孕、正在哺乳、備孕婦女或將來可能懷孕的女性都接種新冠疫苗並隨時更新疫苗相關訊息。

另外，先前的研究表明，懷孕期間接種新冠疫苗與早產或新生兒體重不足無關聯性。