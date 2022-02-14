鉅亨美股雷達：俄烏衝突一觸即發 特斯拉盤前跌逾2%

美股重要看點：

本週焦點主要落在將於週四 (17 日) 公布的 FOMC 會議紀要。俄烏衝突進入最關鍵一週。美國 10 年期公債殖利率來到 1.927%，美股期貨週一 (14 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.77%，標普 500 期貨跌 0.90%，那斯達克 100 期貨跌 1.18%。

受到俄烏緊張情勢的影響，美國科技股整體下跌，微軟 (MSFT-US) 跌 1.33%，Meta(FB-US) 跌 1.05%，Netflix(NFLX-US) 跌 1.87%，谷歌 (GOOGL-US) 跌 1.61%，蘋果 (AAPL-US) 跌 1.51%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.20%。

美國總統拜登 (Joe Biden) 與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周末對談未發揮任何效果，美國持續警告，俄羅斯可能在本週入侵或在烏克蘭境內挑起衝突。

美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 周日 (13 日) 告訴 CNN，「很有可能很快就會有一場重大軍事行動」，並呼籲美國人立即離開烏克蘭。

市場焦點也集中於通膨與升息，在上週通膨數據發布後，許多經濟學家均上調升息預期。聯準會多名官員下週將發表演說，尤其是聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard。他上週表示，他希望看到在 7 月之前升息 100 個基點。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Seth Carpenter 在週日 (13 日) 警告，隨著通膨快速上升，為遏止通膨所做的升息，最後可能帶來經濟停滯。

在通膨的壓力下，聯準會將被迫升息。摩根士丹利預計，聯準會將做法保守，在今年升息 4 次，每次 25 基點，並在年中左右開始量化緊縮 (QT)。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在週日 (13 日) 表示，若是升息太過激進，恐怕會給聯準會 (Fed) 的目標帶來反效果，可能暗示她並不認同在下月一次升息 0.5 個百分點。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 503.53 點，或 1.43%，收 34,738.06 點。

那斯達克指數下跌 394.49 點，或 2.78%，收 13,791.15 點。

標普 500 指數下跌 85.44 點，或 1.9%，收 4,418.64 點。

費城半導體指數下跌 170.86 點，或 4.83%，收 3,365.25 點。

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

外媒週五 (11 日) 報導，特斯拉希望在北京設立一座設計中心，打造「中國風」電動車，以擴大布局中國電動車市場。特斯拉週一盤前下跌 2.21%。

特斯拉執行長馬斯克早在 2020 年初就表示，特斯拉將從「中國製造」進一步升級到「中國設計」，特斯拉有意在中國建立設計中心，打造獨具原創性的「中國風」電動汽車。

中國是特斯拉第二大市場，僅次於美國，還是特斯拉最重要的生產基地之一，特斯拉能夠穩坐電動車領導者的位置，中國扮演著相當重要的角色。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

多家外媒週五 (11 日) 報導指出，思科有意收購大數據龍頭 Splunk，開價 200 億美元，這可能成為思科史上最大的一筆收購案。

倘若收購成真，這可能是思科史上規模最大的一筆收購案，遠超過 2005 年併購機上盒製造公司 Scientific Atlanta 的 53 億美元，和去年為設備製造商 Acacia Communications 支付的 50 億美元。

美國財經網媒 The Motley Fool 分析師指出，Splunk 管理團隊陣容堅強，隨著物聯網、元宇宙等長期趨勢的出現意味著數據的浪潮只會有增無減，Splunk 前景可期。