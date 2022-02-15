多、空頭想法一致 特斯拉實現全自駕時間恐較預期更長

無論是多頭還是空頭，都認為特斯拉 (TSLA-US) 實現 L5 全自動駕駛目標的時間，可能比投資人料想的還要更久。

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 指出，特斯拉部分遞延收入在年度財報中被歸類在長期負債，鑑於特斯拉遞延收入多半與全自動駕駛 (full-self-driving, FSD) 軟體銷售有關，Potter 認為這可能暗示特斯拉的自動駕駛開發存在一些問題。

為了讓用戶享有更好的駕駛體驗，特斯拉不斷進行 FDS 軟體更新，且每次推出更新版本都不會向用戶額外收費。Potter 表示，將遞延收入列為長期負債，代表特斯拉實現 L5 全自動駕駛目標的時間恐遭到延後。

儘管如此，Potter 對特斯拉的看多觀點未因此受到影響，他將特斯拉目標價自 1300 美元上調至 1350 美元，並預計特斯拉今年將交付 158 萬輛電動車，年增 69%，2030 年交付 1180 萬輛電動車。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 也認為特斯拉實現 L5 全自動駕駛目標的時間會比投資人預期來得更長，但他對特斯拉的看法不如 Potter 樂觀，他認為，特斯拉不會是第一家實現自動駕駛計程車商業化的公司，實際發展不符期望是他給予特斯拉「賣出」(Sell) 評級的原因之一。

Sacconaghi 對特斯拉的目標價僅 300 美元，較 Potter 的目標價低了上千美元。