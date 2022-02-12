特斯拉打造「中國風」電動車 新設計中心落腳北京

外媒週五 (11 日) 報導，特斯拉希望在北京設立一座設計中心，打造「中國風」電動車，以擴大布局中國電動車市場。

北京市政府發布「2022 年市政府工作報告重點任務清單」顯示，特斯拉今年將在北京開工建設一座設計中心，繼上海開設研發中心後，這是特斯拉又一次大動作布局中國市場。

特斯拉正從「中國製造」進一步升級到「中國設計」 (圖片：AFP)

特斯拉執行長馬斯克早在 2020 年初就表示，特斯拉將從「中國製造」進一步升級到「中國設計」，特斯拉有意在中國建立設計中心，打造獨具原創性的「中國風」電動汽車。

特斯拉去年初開始在中國招募設計總監，屬意的候選人需有「雙重文化」背景、具備 20 年以上相關工作經驗，熟悉中國民眾品味，期望打造專為中國消費者設計的車款，預計將是成本較低的量產車，體積比 Model 3 還小。

中國是特斯拉第二大市場，僅次於美國，還是特斯拉最重要的生產基地之一，特斯拉能夠穩坐電動車領導者的位置，中國扮演著相當重要的角色。

特斯拉近期向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交 10-K 年報文件披露，特斯拉 2021 年中國營收達 138.44 億美元，年增 107.8%，連續第二年增長超過 100%。

此外，上海超級工廠從 2019 年底開始交付首批中國製電動車，除了中國以外，該廠也為德國、日本等海外市場生產 Model 3 和 Model Y，目前上海超級工廠產能已超過原先預期，特斯拉上海超級工廠 2021 年全年交付電動車 48.41 萬輛，年增長 235%。

特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 4.93% 至每股 860 美元，創連續第二個交易日跌勢。