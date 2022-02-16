空巴看航空業將強力反彈 最快明年回到疫情前水準

飛機製造大廠空中巴士 (AIR-US) 最新預估，未來 20 年間亞太地區客運量將以每年 5.3% 速度成長，至 2040 年亞太地區將需要 17620 架新造客機和貨機，並認為，隨著亞太地區逐步解除旅行限制，航空業將強力反彈，於 2023-2025 年間回到疫情前水準。

空中巴士商務長 Christine Scherer 表示，隨著亞太地區逐步解除旅行限制，全球客運將逐漸恢復，相信亞太地區空運業將強力反彈，於 2023-2025 年間回到 2019 年疫情前水平。

空中巴士認為，中國、印度、越南和印尼等新興經濟體，將是亞太地區成長的主要推手，預料最常旅行的中產階級人數將從目前的 11 億人成長至 32 億人，旅行次數至 2040 年更將成長近 3 倍。

在未來 20 年亞太地區共需要 17,620 架飛機中，空巴估計，13660 架將是 A220 和 A320 家族等級的小型飛機，另有 2470 架中型飛機和 1490 架大型飛機，占全球總需求達 42%。

對於貨運市場，空巴也表態看好，預料亞太地區貨運量將超越全球的 3.1% 成長速度，以每年 3.6% 速度成長，至 2040 年成長 1 倍，尤其在電子商務推動下，快遞業者成長速度將高達每年 4.7%，使未來 20 年亞太地區將需要約 2440 架貨機，其中，880 架為新造貨機。

而就全球市場來看，空巴估計，未來 20 年全球將需要約 39000 架新造客機和貨機。