〈美股盤後〉烏俄危機暫解 那指漲逾2.5% 費半飆近5.5%

俄羅斯週二 (15 日) 宣布部份撤軍，市場逐漸緩和緊張情緒，恐慌指數 VIX 下滑，油價驟跌，金價自前一日三個月高點回落，10 年期美債殖利率跳升，比特幣衝高，科技股與非必需消費品領漲，道瓊收紅逾 420 點，結束連續三個交易日跌勢，那指大漲逾 2.5%，創 2 週以來最佳表現，費半飆漲近 5.5%，Nvidia 漲逾 9%。

數據顯示，美國 1 月生產者價格指數 (PPI) 年增率達 9.7%，超乎市場預期，創 2021 年 7 月以來新高，意味著年初以來的通膨壓力絲毫未減，再度證實聯準會下月升息勢在必行。

政經消息，俄軍部隊結束演習後，俄羅斯週二宣布開始將部份軍隊撤回原基地，英國和烏克蘭表示要看到俄國全面撤軍才會相信，美國總統拜登警告，俄國仍很有可能入侵烏克蘭，但美國與盟國將與俄國進行外交活動，改善歐洲穩定與安全。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.14 億例，死亡數突破 583 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 104 億劑疫苗。

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 422.67 點，或 1.22%，收 34,988.84 點。

那斯達克指數上漲 348.84 點，或 2.53%，收 14,139.76 點。

標普 500 指數上漲 69.4 點，或 1.58%，收 4,471.07 點。

費城半導體指數上漲 184.3 點，或 5.47%，收 3,554.5 點。

標普 11 大板塊僅能源 (-1.36%) 與公用事業 (-0.62%) 2 大板塊收黑，資訊科技 (+2.73%)、非必需消費品 (+2.08%) 和材料 (+1.89%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.32%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 1.52%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.87%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.85%。

道瓊成分股逾半收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.85%；波音 (BA-US) 上漲 3.70%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.52%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.93%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.98%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.73%。

費半漲勢猛烈。NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 9.18%；AMD (AMD-US) 大漲 6.30%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 6.05%；美光 (MU-US) 大漲 6.83%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.77%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.81%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 3.97%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 4.45%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 4.32%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.23%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 上漲 1.81% 至每股 48.44 美元。英特爾週二宣布以 54 億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體 (Tower Semiconductor)。此外，花旗分析師 Christopher Danely 發布報告指出由於 2022 年 PC 銷量將會降溫，英特爾正面臨一個「危險訊號」，重申英特爾的「中性」評級，目標價 55 美元。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.97% 至每股 124.52 美元，換算價 694.45 元，折溢價率為 9.71%，日媒報導，台積電在美國亞利桑那州的第一家先進晶片廠最初計劃在今年 9 月左右開始搬入晶片生產設備，不過因缺工與疫情影響，將推遲到 2023 年 2 月或 3 月左右。

全球第二大匯款機構速匯金國際 (MGI-US) 飆漲 19.55% 至每股 10.70 美元，市場傳出私募股權公司 Madison Dearborn Partners 將以約 18 億美元的價格收購速匯金。

地緣局勢緩和有利航空和旅遊股，美國航空 (AAL-US) 噴漲 8.09% 至每股 18.84 美元，萬豪國際集團 (MAR-US) 上漲 5.76% 至每股 181.20 美元，該公司公布第四季財報超出分析師預期，因為疫苗接種率的提高和假日季客流量提高入住率。

經濟數據

美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增率報 9.7%，預期 9.1%，前值 9.7%

美國紐約州製造業指數報 3.1，預期 11.9，前值 - 0.7

華爾街分析

FWDBONDS 首席分析師 Christopher S. Rupkey 在一份報告中稱：「供應和勞動力短缺尚未消失，通膨目前仍將是聯準會官員關注的首要問題。聯準會將啟動升息循環以抑制經濟需求，但如果通膨繼續惡化下去，消費者將停止購買，因為他們負擔不起。」

市場近期擔心烏俄衝突可能加劇通膨並引發其他經濟混亂，Raymond James 華盛頓政策分析師 Ed Mills 稱：「普遍的共識是，至少在可預見的未來，我們仍會緊張，普丁有很大的動機持續施加壓力，但也有把這件事拖下去的動機。」

LPL 金融公司首席市場策略師 Ryan Detrick 認為：「烏俄緊張局勢緩和有助於今日整體情緒，但這不是唯一的好消息。美國新增確診現在比 1 月份的峰值下降 80%，這是重啟向前的另一個好跡象。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)