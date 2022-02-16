美股重點新聞摘要2022年02月16日

今日操盤前瞻

中國 1 月 CPI

Fed 會議紀要

美股財報：Nvidia、應材、思科 (皆盤後公布)

拜登警告烏克蘭仍受威脅 俄羅斯撤軍說法尚未獲得證實

俄軍周二 (15 日) 宣布部分軍隊已自烏克蘭邊境返回基地，緊張局勢似乎稍微降溫，對此美國總統拜登在白宮最新演說中表示，俄羅斯仍可能入侵烏克蘭，仍在確認俄羅斯確實撤軍的證據。閱讀全文...

傳蘋果下月發表搭載 M2 晶片的 13 吋 MacBook Pro 外觀設計不變

科技媒體 MacRumors 週二 (15 日) 援引供應鏈消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 將於下月發表搭載 M2 晶片的 MacBook Pro，但不會有重大的設計變動，外型和螢幕尺寸均保留與現有搭載 M1 晶片 MacBook Pro 相同的設計。閱讀全文...

入手時機到？巴隆：Meta 從上市以來沒那麼便宜過

巴隆周刊 (Barron"s) 指出，過去一個月重跌 30% 以上的 Meta(FB-US)，已經和該股 2012 年掛牌上市時一樣便宜。閱讀全文...

通膨仍高漲！美國 1 月 PPI 年增達 9.7% 超出預期

美國勞工部周二（15 日）公布數據顯示，1 月最終需求生產者物價指數（PPI）年增率達 9.7%，超乎市場預期的 9.1%，不過與去年 12 月持平，1 月 PPI 月增達到 1%，高於市場預估的 0.5%，意味著年初以來的通膨壓力絲毫未減。閱讀全文...

調查：基金經拋售科技股 減持規模為 2006 年 8 月以來最高

根據美銀證券 (BoFA Securities) 的月度基金經理調查，基於央行收緊政策，仍然被視為 2022 年全球市場面臨的最大風險，投資者已將其減持科技股的部位，減持規模到達 2006 年 8 月以來最高。閱讀全文...