〈美股熱門股〉通用宣布4月重啟雪佛蘭Bolt電動車生產

通用汽車周二（15 日）表示，電池供應商 LG Energy Solution 目前已生產足夠的電池模組供召回雪佛蘭 Bolt 電動車更換，因此將在 4 月重啟產線生產。先前該款電動車由於一連串火燒出事故停產 8 個月。

通用表示將於 4 月 4 日開始生產 Bolt 電動車與其 SUV 版本，預估產線重啟的幾周後就能將車輛送到經銷商手中，也說經銷商庫存的車輛只要更換電池模組後便能販售。

去年 8 月 Chevrolet Bolt 電動車發生多起火燒車事件，隨後通用便擴大召回 2017 年至 2022 年車款更換電池模組，並將向電池供應商 LG Energy Solution 求償。

LG Energy Solution 同意向通用賠償 20 億美元召修費用，而且雙方仍保持合作關係，並成立合資企業 Ultium Cells，生產新一代電動車用電池。

在火燒車事件前，雪佛蘭 Bolt 在美國的銷量略低於 2.5 萬輛，然而火燒車事件造成生產、銷售中斷，讓一心想拚電動車轉型的通用承受相當大的挫折。

不過該事件並未澆熄通用奪取美國電動車市場領導地位的決心，該公司計畫斥資 350 億美元，計劃到 2025 年在全球推出 30 多款電動車，其中北美市場將推出 20 款，同時訂下在 2035 年只生產電動車的願景。

通用汽車表示，該項計畫將讓公司取代特斯拉成為領先全球的電動車製造商。根據 Motorintelligence.com 數據，特斯拉 (TSLA-US) 去年在美電動車銷量略低於 35.3 萬輛。

目前通用已開始銷售電動悍馬車，並計劃在下個月開始生產電動版凱迪拉克 SUV，此外也預估電動皮卡雪佛蘭 Silverado 將在 2024 年推出。隨電動車計畫陸續啟動，通用預估 2030 年公司營收將增加 900 億美元。

截稿前，通用 (GM-US) 股價上漲 2.60%，每股暫報 49.63 美元。