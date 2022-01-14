動盪2022年 福特看漲？德銀：通用更棒！

從零件公司到汽車製造商，今年汽車產業全體將面對不同尋常的挑戰，在各家戮力生產更多電動車之際，也必須與高通膨、低庫存、半導體供應問題和新冠病毒作戰。在此背景下，德意志行分析師 Emmanuel Rosne 偏好通用汽車 (GM-US) 更甚於福特 (F-US)。

Rosne 他給予前者股票「買進」評級，對後者只建議「續抱」，但他均調升兩家股票目標價，通用目標價自 67 美元調升至 71 美元，而福特則自 18 美元調升至 24 美元。

通用汽車週四上漲 0.74 美元或 1.21%，收每股 61.77 美元。福特上漲 0.55 美元或 2.25%，收每股 25.02 美元，達 52 週新高點。美股大盤週四收低。

Rosner 預期，未來幾週公布第四季財報時，這兩家公司都會呈現穩健的 2022 年前景，「其產業狀況積極正面，銷售量恢復且定價強勁，抵消了成本通膨的衝擊。」

但 Rosner 不看好 Aptiv (APTV-US) 和 Visteon (VC-US) 等零件供應商前景。其週四報告指出：「這將反映出管理層對 2022 年銷量復甦的形式更加謹慎，其成長超過市場，尤其是利潤增加，原因來自供應持續受限、車輛組合正常化以及商品、貨運、勞動力和能源的成本阻力。」

但 Rosner 認為，零件供應商 2022 年不會太糟糕，但投資者在重新設定預期時，財測將是重要一環。事實上，他仍將 Aptiv 和 Visteon 股票評級列為「買進」，只是向其客戶預警這一年初始財測疲弱。

至於福特，Rosner 自 2019 年以來就評為「續抱」，他認為現在福特股價有點昂貴。他的目標價約其 2022 年預估 EPS 的 12 倍，非常接近現行股價。

他對通用的目標價約其預估的 2022 EPS 的 10 倍，目前 GM 交易價格本益比不到 9。

無獨有偶，華爾街也偏向看好通用。追蹤通用的分析師中，約莫 88% 給予買進評級，而約莫 54% 追蹤福特的分析師給予買進評級。S&P 500 成分股中，平均買進評級約為 55%。

福特的分析師平均目標價略高於 21 美元，與過去幾日的交易水準相比，隱含跌幅約 13%。

分析師對通用平均目標價約 76 美元，與過去幾日的交易水準相比，隱含漲幅約 26%。