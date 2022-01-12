通用將推CarBravo線上銷售平台 搶食二手車市場

據路透周二（11 日）報導，通用汽車將於今年春季推出名為「CarBravo」的二手車線上銷售平台，讓公司與其經銷商能挑戰 Carvana、Carmax 等線上二手車銷售公司。

通用的 CarBravo 網站將匯集雪弗蘭（Chevrolet）、別克（Buick）、GMC 經銷商所擁有的汽車，以及其消費金融部門通用金融（GM Financial）從汽車租賃公司取回的汽車或卡車。通用表示，公司的經銷商大約有 40 萬輛的二手車庫存。

美國每年大約售出 4,000 萬輛二手車，是新車與卡車銷量的兩倍多，汽車製造商在很大程度上無法從這些銷售中獲利，也無法獲得客戶訊息以及推銷衛星廣播服務的機會。

但如今通用正加入美國最大汽車經銷商 AutoNation(AN-US) 的行列，建立線上二手車交易網站，與 Carvana、Carmax 等公司相抗衡。

通用北美汽車業務負責人 Steve Carlisle 表示，由於通用汽車及其經銷商控制汽車供應，CarBravo 銷售可能勝過 Carvana，表現可望優於其他競爭對手。

Carlisle 也說，透過 CarBravo 出售二手車，應該能讓通用控制轉售車輛價格，以及從 Onstar 導航、衛星廣播和其他服務中增加收入。

截稿前，通用 (GM-US) 股價略漲 0.18%，每股暫報 61.18 美元，Carvana(CVNA-US)上漲 3.11%，每股暫報 188.85 美元，Carmax(KMX-US)下跌 0.98%，每股暫報 117.51 美元。