〈美股早盤〉俄烏衝衝突緩解 美股開高 道指漲逾300點 

俄羅斯在軍事演習結束後，已將部分軍隊送回基地，暗示著烏克蘭東部邊境的軍事集結在一定程度上有所緩和，消息令市場投資人鬆了一口氣，美股周二（15 日）開高。截稿前，道瓊工業指數漲近 400 點或 1%，那斯達克綜合指數大漲 1.5%，標普 500 指數漲 1.2%，費城半導體指數漲逾 2%。

俄羅斯國際傳真社 (Interfax news agency) 援引國防部發言人 Igor Konashenkov 說法稱，位在南部和西部地區的部分軍隊已完成演習任務，且即將返回駐紮基地，但也表示，大型的軍事演習仍在持續進行。

隨俄烏兩國衝突趨緩，一度穩定在 7 年高點的國際油價大幅下跌，截稿前，西德州原油下跌 4.2%，至每桶 91.42 美元，布蘭特原油下跌 3.9%，至每桶 92.74 美元。黃金期貨價格也回落，截稿前，4 月交割的黃金價格下跌 16.70 美元或 0.89%，至每盎司 1,853.85 美元，此前金價曾飆漲至去年 11 月中旬以來高點。

美國 10 年期公債殖利率在跌破 2019 年以來最高水準後，再度回升到 2% 上方，意味著投資人持續關注聯準會（Fed）接下來的貨幣政策走向。

上周公布的 1 月消費者物價指數高於預期，增加 Fed 在 3 月升息 50 個基點（2 碼）的可能性，並非先前市場預估的 25 個基點（1 碼），而今日公布的生產者物價指數（PPI）年增達 9.7%，雖與去年 12 月持平，但仍高於市場預估的 9.1%，恐讓 Fed 有理由更快取消自疫情爆發初期以來推出的寬鬆政策。

台北時間周二（15 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數上漲 389.64 點或 1.13%，暫報 34,955.81 點

那斯達克綜合指數上漲 207.63 點或 1.51%，暫報 13,999.85 點

標普 500 指數上漲 52.78 點或 1.20%，暫報 4,454.45 點

費半上漲 71.78 點或 2.13%，暫報 3,441.78 點

台積電 ADR 上漲 1.88% 至每股 122.01 美元

10 年期美債殖利率上漲至 2.0470%

紐約輕原油下跌 4.23% 至每桶 91.42 美元

布蘭特原油下跌 3.88% 至每桶 92.74 美元

黃金下跌 1.03% 至每盎司 1,850.20 美元

美元指數下跌至 96.025

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

萬豪酒店 (MAR-US) 早盤上漲 4.36%，至每股 178.80 美元。

萬豪酒店（Marriott International）周二盤前公布去年第四季亮眼財報，第四季（截至去年 12/31）營收飆漲 105% 至 44.5 億美元，經調整後每股獲利報 1.30 美元街優於分析師預估的 40.14 億與 1 美元。全球範圍內，平均客房收益（RevPAR）比去年同期成長 124.5%，其中北美市場成長 144%，國際市場成長 83%。

碩騰 (ZTS-US) 早盤上漲 0.89%，至每股 198.17 美元。

美國動物藥品與疫苗商碩騰（Zoetis）公布強勁的第四季財報與 2021 會計年度全年營收，該公司第四季營收報 19.7 億美元，經調整後每股獲利為 1 美元，皆優於分析師預估的 19.3 億與 0.96 美元。全年營收則為 77.8 億美元，經調整後每股獲利為 4.70 美元，也高於分析師預估的 77.4 億與 4.67 美元。

不過，碩騰給出的 2022 第一季與全年財測不佳，該公司預估第一季營收將介在 83.3 億至 84.8 億美元之間，與市場預估的 83.7 億美元一致，經調整後全年每股獲利將介於 5.09 至 5.19 美元之間，低於分析師預估的 5.21 美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 13.47%，至每股 9.22 美元。

維珍銀河表示，太空旅遊門票將於周三（16 日）開賣，每張票價訂在 45 萬美元（約台幣 1,250 萬元），客戶須先支付 15 萬美元押金，並在航班起飛前結清尾款。

維珍銀河 CEO Michael Colglazier 說，「維珍銀河相信太空是充滿變革性的。」「我們計劃在今年稍晚時開始商業服務，提供前 1000 名客戶登機，為我們開始常態營運和擴大機隊提供堅實基礎。」

關鍵經濟數據：

美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增率報 9.7%，預期 9.1%，前值 9.7%

華爾街分析：

EL&C Baillieu 財務顧問 James Rosenberg 表示，投資人擔心，歐洲可能會出現二戰以來最大規模的軍事行動，到目前為止，市場只是在密切關注，似乎沒有產生多大影響，一旦俄羅斯真的進攻烏克蘭，情況可能會發生巨大變化。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Marcella Chow 表示，地緣政治風險將是本周市場人氣的明顯驅動因素，投資者更廣泛的風險偏好將面臨壓力，因此預估會出現資金轉投黃金、美元和長期公債等避險資產情形。

AJ Bell 分析師 Danni Hewson 表示，股價走高反映出烏克蘭邊境的緊張局勢有所緩和，俄羅斯軍隊已暫時回到基地，投資者鬆了一口氣。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，Fed 正對高通膨做出反應，儘管許多通膨壓力是 Fed 無法真正解決的因素，因此這一定會增加風險，降低清晰度。