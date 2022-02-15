美股重點新聞摘要2022年02月15日

今日操盤前瞻

歐元區第四季 GDP

美股財報：MARRIOTT

芝加哥 Fed 研究：美國人換工作頻率創新高 成推升通膨主因之一

芝加哥聯準銀行 (Chicago Federal Reserve) 一項研究顯示，隨著勞動力市場自疫情復甦，美國人去年換工作的頻率達到前所未有的水平，並在推升通膨方面扮演重要一環。閱讀全文...

超微完成 500 億美元賽靈思收購案 進一步搶攻英特爾市占

超微（AMD）周一（14 日）表示，已完成對晶片開發公司賽靈思 (Xlinix) 價值約 500 億美元的收購案，此交易創晶片業界交易紀錄，並讓超微在 CPU、GPU 兩大主力產品之外增添 FPGA 晶片，與輝達（Nvidia）及英特爾搶攻資料中心市場。閱讀全文...

英特爾擬斥資 60 億美元 收購晶圓代工廠高塔半導體

外媒週一 (14 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 計畫斥資 60 億美元收購全球代工廠排名第九的以色列高塔半導體 (Tower Semiconductor)。閱讀全文...

看好記憶晶片未來需求 Wedbush 調升美光目標價至 120 美元

Wedbush 分析師 Matt Bryson 將美光科技 (MU-US) 評級從之前的「中性」調升至「跑贏大盤」，同時將該股目標價從 100 美元調升至 120 美元。閱讀全文...

多、空頭想法一致 特斯拉實現全自駕時間恐較預期更長

無論是多頭還是空頭，都認為特斯拉 (TSLA-US) 實現 L5 全自動駕駛目標的時間，可能比投資人料想的還要更久。閱讀全文...

俄外長建議續循外交途徑解決紛爭 俄羅斯動武可能性暫時降低

俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 周一 (14 日) 向總統普亭 (Vladimir Putin) 建議，在烏克蘭緊張局勢加劇之際，莫斯科應繼續尋求外交途徑努力向西方爭取安全保障。閱讀全文...