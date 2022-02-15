派樂騰新任CEO否認將出售公司 已有投資機構Q4趁跌深買進

居家健身器材品牌派樂騰遭爆求售傳言不斷，亞馬遜、Nike、蘋果都被點名可能發動收購，但派樂騰執行長麥卡錫 (Barry McCarthy) 周一予以否認，拖累股價重挫。最新文件顯示，派樂騰去年第 4 季股價跌深，吸引老虎全球管理公司 (Tiger Global Management) 等投資機構出手買進。

麥卡錫周一受訪時否認將出售傳言，他表示，接下來將擴大內容投資、開發新市場和增加產品品項，以實現成長。

麥卡錫為了接任派樂騰執行長，從加州搬到紐約。他說：「如果我認為派樂騰會在可預見的未來被收購，我從西岸搬到東岸這件事難以相信是個理性的舉動。」

收購傳言先前曾讓跌深的派樂騰反彈，但新執行長否認收購後，派樂騰周一收黑 5.33% 至每股 32.83 美元，目前市值 115 億美元，遠低於巔峰時期的 500 億美元。

派樂騰一個月來股價走勢

派樂騰正在大力整頓人事結構，不只裁撤 2800 人，並讓創辦人 John Foley 卸下執行長職務，由 Spotify 老將麥卡錫接手。知情人士透露，營運長、督導供應鏈的商務長都在這波組織調整中下台。

然而目前 Foley 仍是派樂騰董事會的執行董事長，且保有超級投票權。

Tiger 等投資機構 Q4 買入

派樂騰去年第 4 季累計重挫逾 50%，美國證券交易委員會 (SEC) 周一公布的 13F 文件顯示，這似乎促使一些投資機構出手買進。目前不清楚他們買進的價位，而派樂騰現在的股價，已遠低於第 4 季季初的每股 86.71 美元。

去年第 4 季買進派樂騰的知名投資人包括：索羅斯 (George Soros) 旗下資產管理公司，部位規模約 1330 萬美元；T.Rowe Price 前執行長 Henry Ellenbogen 帶領的 Durable 資本夥伴，買進 540 萬股；Ricky Sandler 的 Eminence Capital，買進 260 萬股；Scott Ferguson 的 Sachem Head 資本管理公司，買進 160 萬股。

此外，原本已是派樂騰股東的老虎全球管理公司加碼 300 萬股或 41%，派樂騰最大股東 Baillie Gifford 也增持 340 萬股或 12%。

另有一些基金拋售派樂騰，例如 Altimeter Capital、維權投資人 Daniel Leob 的 Third Point 都已清空， Coatue Management 把派樂騰部位大砍 89%。