英特爾Mobileye將於2024年在美國推出自駕接駁車

媒體報導，英特爾 (INTC-US) 旗下 Mobileye 部門規劃在 2024 年與其美國合作夥伴一起製造和推出自駕電動接駁車，在出租車和送貨車之外再擴大其自駕系統規模。

Mobileye 將與 Benteler EV Systems 和 Beep 合作推出隨叫隨行的無人駕駛接駁車，車上將配備 12 至 14 個座位，沒有方向盤或踏板。

行動服務提供商 Beep 顧問委員會成員 Hinrich Woebcken 表示，這些車輛將在限速每小時 35 英里以下的「封閉環境圍欄區域」內營運。

Mobileye 計畫在今年年底前在以色列和德國推出機器人出租車，正等待監管部門的批准。它還與硅谷新創公司 Udelv 合作，在 2023 年將自動電動送貨車在美國投入使用。

Mobileye 移動即服務 (MaaS) 副總裁 Johann Jungwirth 表示，Mobileye 將向美國聯邦和州監管機構證明其自駕系統比人類駕駛員更安全。

他說，「從技術角度來看，我們非常看好其技術，並且非常強烈地認為它實際上已經接近準備就緒。」

英特爾高層表示，接駁車將有助於節省司機人事成本，解決司機短缺問題，以及解決排放和擁堵等城市問題。

Benteler EV Systems GmbH 總經理 Marco Kollmeier 表示：「這個自動駕駛、自動接駁車市場充滿有趣機遇和成長。因此，我們將其視為一片藍海。」

德國汽車零部件集團 Benteler International AG 旗下的 Benteler EV Systems 將製造符合汽車業和公共道路安全標準的接駁車。