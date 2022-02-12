英特爾公布首款區塊鏈晶片 稱效能強壓主流顯卡

英特爾周五（11 日）推出一款用於區塊鏈應用如比特幣挖礦、鑄造非同質化代幣（NFT）的新晶片，並稱效能優於目前主流顯卡，該款晶片將於將今年晚些時候上市，首批客戶包括由多西（Jack Dorsey）執掌的線上支付公司 Block(SQ-US)（前 Square）。

英特爾表示，該晶片是一個節能的「區塊鏈加速器」（blockchain accelerator），可提升區塊鏈運算速度，不但面積非常小而且能效極高，號稱 SHA-256 演算法挖礦能效比主流 GPU 顯卡高出 1,000 多倍，更多技術細節，將在本月晚些時候的 ISSCC 國際固態電子電路大會上公布。

該產品將在今年晚些時候正式出貨，首批客戶包括 Argo Blockchain、Block、GRIID Infrasturcture，與此同時，英特爾為進一步拓展在區塊鏈領域的版圖，還在其加速計算系統與圖形業務部門內，成立一個名為客戶運算事業部門（Custom Compute Group）。

此外，晶片設計廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 的顯卡廣泛用於採礦活動，也有一個用於以太坊採礦的獨立晶片。

區塊鏈是不可變的共用分類帳，可在商業網路中促進記錄交易與追蹤資產的程序，近年來日益興盛，同時區塊鏈的崛起也引起 Web.3 與 NFT 受到大眾矚目，這些新興事物皆是基於去中心化技術。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 股價下跌 1.17%，每股暫報 48.24 美元。