〈美股熱門股〉中國電動車股前景看俏 擺脫銷售數據疲軟影響

儘管中國 1 月新車銷售量有所下滑，但有業內人士預估今年電動車銷售強勁，中國電動車製造商蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車股價從稍早大幅下跌中反彈回升。

花旗分析師 Jeff Chung 表示，根據中國汽車協會（CPCA）的銷售數據顯示，1 月新車銷售量約為 210 萬輛，比去年同期下滑約 4%，較 2021 年 12 月下降約 1%。

雖然汽車銷量下滑對所有汽車製造商來說並非好消息，但中國汽車協會秘書長崔東樹表示，1 月份汽車銷量比預期好，此外他在一份報告中預估，2022 年前 4 個月電動車銷量將比去年同期加速成長，不過並未說明成長率的相關細節。

據報告統計，中國 2021 年電動車銷量與 2020 年相比成長約 170%，達到約 300 萬輛，占所有新車銷售量近 15%。該數據包括插電式油電混合與純電電動車。

此外，中國 2 月初曾表示將在 2022 年底結束對油電混和與純電電動車的補貼，該項補貼將從今年初開始減少 30%，隨後在 2022 年底完全取消，該消息對電動車銷量來說也是一項加速成長的因素。

投資中國電動車製造商的投資人可能需要一些好消息，因為聯準會（Fed）升息、高通膨及俄烏衝突擔憂，對高估值成長型公司股票影響會大於其他公司。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美國 ADR 下跌略跌 0.08%，每股暫報 24.08 美元，小鵬汽車 (XPEV-US)ADR 下跌 0.16%，每股暫報 37.17 美元，理想汽車(LI-US) 上漲 1.28%，每股暫報 28.50 美元。

今年迄今，蔚來汽車 ADR 下跌約 25%，小鵬與理想汽車分別下跌約 26% 與 11%。