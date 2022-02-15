〈紐約匯市〉俄烏戰雲、布拉德籲Fed加速升息 美元一度漲至兩周高點

美元兌一籃子主要貨幣周一 (14 日) 一度漲至兩周高點，主因是烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 表示俄羅斯可能在周三入侵，使市場疑慮湧入美元避險，而美國聯準會 (Fed) 鷹派官員重申加速升息，也支撐美元。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4%，報 96.3430，盤中稍早曾觸及 2 月 1 日以來高點 96.4410。

美元對日圓微升至 115.56 日圓，美元兌瑞郎大致持平，報 0.9256 瑞郎。

澤倫斯基過去傾向淡化即將遭到攻擊的說法，但他周一稍早表示，聽說俄羅斯可能在周三入侵烏克蘭，而他將宣布這一天是烏克蘭民族團結日。

華府同日表示，俄羅斯「隨時」可能入侵，英國首相強生也說，情勢「非常、非常危險」。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「烏克蘭緊張情勢是主要驅動力。市場進入規避風險模式，隱含波動性正在上升。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 再次呼籲 Fed 加速升息，他表示，美國連續四份強勁的通膨報告，讓 Fed 有理由採取行動。

Fed 將在周三公布 1 月會議紀錄。美國上周公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 7.5%，高於市場預期，令市場揣測 Fed 3 月可能一口氣升息 50 個基點 (2 碼)。

Schamotta 說：「顯然我們還在上周通膨報告和布拉德言論的餘波盪漾中，交易員正在為升息循環提前作準備。」

投資人轉向避險資產，蓋過歐洲央行 (ECB) 收緊貨幣政策的預期。ECB 總裁拉加德周一重申，任何政策行動都將是漸進的。歐元兌美元下滑 0.4% 致 1.1296 美元。

英鎊兌美元下滑 0.4% 至 1.3512 美元，稍早曾觸及一周低點 1.3495 美元。

ING 策略師表示，市場持續評估地緣政治風險，可能讓英鎊貶破 2 月初以來的 1.3500-1.3600 美元區間，不過本周多項數據應該會支持英國央行 (BOE) 收緊政策的預期。

比特幣持平，報 42080 美元。

截至周二 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：