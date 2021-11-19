蔚來汽車申請元宇宙商標 大摩點名9家VR/AR受惠股

蔚來汽車申請元宇宙商標 大摩點名9家VR/AR受惠股 (圖片：AFP)
蔚來汽車申請元宇宙商標 大摩點名9家VR/AR受惠股 (圖片：AFP)

元宇宙話題熱度不斷升高，除了 Meta 等國際科技大廠，中概股也爭相投入元宇宙相關發展，繼百度、網易後，蔚來汽車週五 (19 日) 傳出申請元宇宙商標，同時，VR／AR 技術正是元宇宙關鍵特性，摩根士丹利列出多家受惠股。

10 月底社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 正式宣布更名為「Meta」，反映臉書將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的雄心壯志，相關領域投資 100 億美元。除了臉書外，Google (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Nvidia (NVDA-US) 等科技大廠都爭相搶攻元宇宙商機，金融巨頭 Visa (V-US) 也開始布局，帶動 VR、AR、AI、雲端、5G、區塊鏈等後續商機，中概股也開始入局加入元宇宙。

週五最新消息傳出，上海蔚來汽車 (NIO-US) 有限公司申請註冊多個「蔚來元宇宙」、「蔚宇宙」商標，國際分類涉及運輸工具、網站服務等，當前商標狀態均為「申請中」。

11 月 2 日百度在線網絡技術（北京）有限公司申請註冊「metaapp」商標，國際分類涉及設計研究、科學儀器，目前商標狀態均為「申請中」。

網易 (杭州) 網絡有限公司、廣州網易計算機系統有限公司等多個網易關聯公司申請註冊「網易元宇宙」「雷火元宇宙」「伏羲元宇宙」等商標，國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂、網站服務等，當前商標狀態均為「申請中」。目前已有 400 多家企業申請元宇宙相關商標。

虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術正是元宇宙關鍵特性，元宇宙是使用者必須配戴 VR/AR 裝置才能進入的沉浸式 3D 虛擬世界。

摩根士丹利 (大摩) 策略師最新報告指出，到 2030 年，價值 1000 億美元的虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 市場到 2040 年底將增長五倍。

虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術正是元宇宙關鍵特性 (圖片：AFP)
虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術正是元宇宙關鍵特性 (圖片：AFP)

大摩策略師稱，該技術是健全的，但企業對消費者市場正處於「指數級增長的早期階段」。越來越多的企業對企業 (B2B) 案例見證新的私人玩家迅速擴大規模，該行業正處於風口「起飛」階段。

大摩指出有 8 家公司在這個領域處於有利地位，包括：國際體育博彩和賭博公司 Entain、法國一家光學設備公司 EssilorLuxottica (ESLX.PA)、三星 SDI、國際技術公司 Teamviewer、法國雷恩的電子遊戲開發商和發行商 Ubisoft、環球音樂集團 Universal Music、跨國電信公司沃達豐和小米 (XIACY-US)。

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