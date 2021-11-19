蔚來汽車申請元宇宙商標 大摩點名9家VR/AR受惠股

元宇宙話題熱度不斷升高，除了 Meta 等國際科技大廠，中概股也爭相投入元宇宙相關發展，繼百度、網易後，蔚來汽車週五 (19 日) 傳出申請元宇宙商標，同時，VR／AR 技術正是元宇宙關鍵特性，摩根士丹利列出多家受惠股。

10 月底社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 正式宣布更名為「Meta」，反映臉書將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的雄心壯志，相關領域投資 100 億美元。除了臉書外，Google (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Nvidia (NVDA-US) 等科技大廠都爭相搶攻元宇宙商機，金融巨頭 Visa (V-US) 也開始布局，帶動 VR、AR、AI、雲端、5G、區塊鏈等後續商機，中概股也開始入局加入元宇宙。

週五最新消息傳出，上海蔚來汽車 (NIO-US) 有限公司申請註冊多個「蔚來元宇宙」、「蔚宇宙」商標，國際分類涉及運輸工具、網站服務等，當前商標狀態均為「申請中」。

11 月 2 日百度在線網絡技術（北京）有限公司申請註冊「metaapp」商標，國際分類涉及設計研究、科學儀器，目前商標狀態均為「申請中」。

網易 (杭州) 網絡有限公司、廣州網易計算機系統有限公司等多個網易關聯公司申請註冊「網易元宇宙」「雷火元宇宙」「伏羲元宇宙」等商標，國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂、網站服務等，當前商標狀態均為「申請中」。目前已有 400 多家企業申請元宇宙相關商標。

虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術正是元宇宙關鍵特性，元宇宙是使用者必須配戴 VR/AR 裝置才能進入的沉浸式 3D 虛擬世界。

摩根士丹利 (大摩) 策略師最新報告指出，到 2030 年，價值 1000 億美元的虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 市場到 2040 年底將增長五倍。

虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術正是元宇宙關鍵特性 (圖片：AFP)

大摩策略師稱，該技術是健全的，但企業對消費者市場正處於「指數級增長的早期階段」。越來越多的企業對企業 (B2B) 案例見證新的私人玩家迅速擴大規模，該行業正處於風口「起飛」階段。

大摩指出有 8 家公司在這個領域處於有利地位，包括：國際體育博彩和賭博公司 Entain、法國一家光學設備公司 EssilorLuxottica (ESLX.PA)、三星 SDI、國際技術公司 Teamviewer、法國雷恩的電子遊戲開發商和發行商 Ubisoft、環球音樂集團 Universal Music、跨國電信公司沃達豐和小米 (XIACY-US)。