蔚來、殼牌計劃於中、歐共建充電站

鉅亨網新聞中心 2021年11月26號9點1分

蔚來 (NIO-US) 宣布與全球第二大石油公司殼牌集團簽署戰略合作協定，雙方到 2025 年將在中國興建 100 座充電站。同時在歐洲地區，雙方計畫從 2022 年開始進行充電站的建設、試營運的作業，且殼牌歐洲充電網路向蔚來汽車用戶開放使用。

蔚來指出，雙方正就電池資產公司合作、車隊管理、會員體系、家庭充電樁服務、加電設備先進技術開發，及在中國進行充電設施建設合作等進行討論。

蔚來於 2018 年開始在中國交車後，2021 年打進挪威市場，計劃於 2022 年在更多歐洲國家開賣電動車。基於雙方的戰略佈局，蔚來和殼牌將發揮各自優勢，共同推動智慧電動汽車產業發展。

殼牌集團全球零售業務執行副總裁 Istvan Kapitany 表示，「這意味著我們將在蔚來的服務點提供殼牌 Shell Recharge 高速充電服務，並在一些殼牌服務站提供充電服務，同時為蔚來車主提供殼牌的家庭和企業充電解決方案。」

蔚來汽車之前宣稱，計畫在 2022～2025 年於中國市場每年新增 600 座充電站；至 2025 年底，蔚來充電站全球總數將超 4000 座，其中中國以外市場的充電站約 1000 座。

近期蔚來公布的財報顯示，今年第三季營收 98.1 億人民幣，預期 93.2 億人民幣；比去年同期成長 102.4%，比今年第二季成長 9.2%。

第三季毛利率 20.3%，預期 17.7%，去年同期為 12.9%，今年第二季為 18.6%。蔚來毛利率自 2020 年第二季開始就由負轉正。第三季每 ADS 虧損 0.36 元人民幣，預期虧損 0.64 元人民幣。

蔚來預估第四季營收達 93.8 億～101.1 億人民幣，預期 108.4 億人民幣，比 2020 年同期成長約 41.2%～52.2%。預估第四季交車數 23500～25500 輛，比 2020 年同期增長約 35.4%～46.9%，比 2021 年第三季減少約 3.8%～4.3%。