平台經濟成元宇宙關鍵 麗臺擁輝達開發平台代理權最受惠

元宇宙 (Metaverse) 議題自去年發酵至今，除終端應用裝置外，市場將發展重點擺在內容、平台經濟上，包含微軟 (MSFT-US)、前身為臉書的 Meta(FB-US) 等都躍躍欲試，繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 也推出 Omniverse Enterprise 平台，開放企業、專業團隊訂閱使用，台廠麗臺 (2465-TW) 為該平台亞太區代理商，將最為受惠。

輝達在去年 11 月 GTC 大會上發表 Omniverse Enterprise 平台，提供即時協作、真實模擬，可望協助企業進軍元宇宙市場，也適用在製造、建築、動畫設計、影像特效與後製等領域，今年 CES 上更進一步推出 Omniverse 個人版本，並提供免費試用。

顯卡廠麗臺是輝達長期合作夥伴之一，去年更取得輝達授權，成為 Omniverse Enterprise 平台亞太區代理商，協助企業導入應用、加速落地，目前該平台屬於訂閱制，隨著元宇宙商機延續、個人版服務上線，麗臺營運可望隨訂閱規模放大，同步受惠。

各界對於元宇宙發展多有期待，除了硬體裝置、軟體服務外，市場逐漸意識到平台內容將是引領元宇宙商機爆發的關鍵要素，也成為既有社群平台業者、各領域龍頭廠商積極拓展的利基點，對台廠來說，短期發展主力重心仍在硬體上，如顯示卡、頭盔裝置等，平台內容服務上則仍需進一步與國際大廠搭配。

代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里近期也分享對元宇宙的看法，直言 Z 世代 (指出生在 1997-2015 年的人) 將主導元宇宙發展，運用各種數位虛擬應用，創造商機，對於專注「做工具」的廣達來說，發展著力點仍在硬體製造上，並認為元宇宙大餅將由微軟、Meta 等分食。

觀察國際大廠動態，臉書改名 Meta 後，更投資 100 億美元在 Reality Labs 等元宇宙項目上，更在歐洲開出 10000 個元宇宙相關職缺，微軟則計畫在 Teams 服務上加入虛擬實境、體感等服務，加上具備雲端基礎優勢，也讓林百里認為，Meta、微軟將在個人休閒、商務工作元宇宙中，各據一方。