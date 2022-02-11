併購Arm失利後 花旗分析師看好下週財報為輝達股價添動能

因身陷監管障礙，輝達 (NVDA-US) 與軟銀集團本週正式宣布結束 Arm 的收購交易，半導體史上最大收購案宣告破局。花旗 (Citigroup) 分析師認為，即將在下週公布的最新財報，可望成為輝達股價的下一個催化劑。

自收購行動失利後，輝達股價走勢普遍處於震盪，週五開盤後漲約 1%，暫報 261.00 美元。

花旗分析師 Atif Malik 表示，當輝達下週公布財報時，投資人將關注幾個重點，包含資料中心業務成長、網路供應限制與今年的遊戲需求，花旗樂觀看待本次財報，看好資料中心成長與遊戲需求狀況。

輝達先前公布財測指引顯示，Q4 銷售額估季增 4%，即 74 億美元上下 2%。Malik 認為，受惠於新品推出，以及輝達在 AI 與機器學習解決方案領域的擴張，資料中心可望成為銷售的成長動能。

輝達今年開局不順，股價迄今已跌約 12%，整體來看，債券殖利率上揚和聯準會升息預期，成為引爆科技股拋售的兩大利空，在 Arm 收購案上面臨的監管阻礙，也是拖累輝達股價的額外因素。

然而，有投行分析師樂觀表示，監管障礙也有可能使輝達因禍得福，美國銀行 (BofA) 分析師就稱，就算沒有獲得 Arm，輝達也可以繼續使用 Arm 技術來拓展資料中心業務，此外，就算輝達成功入主 Arm，也可能就此陷入與 Arm 中國分公司之間的紛爭。