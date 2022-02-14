〈美股早盤〉俄烏局勢緊張 市場關注Fed升息走向 美股開平

俄羅斯入侵烏克蘭的威脅、石油價格波動，再加上美國通膨持續升溫，投資人關注聯準會（Fed）升息走向，美股周一（14 日）開平。截稿前，道瓊工業指數跌 145 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.37%，標普 500 指數小跌 0.05%，費城半導體指數跌 1.4%。

Fed 周三（16 日）將公布 1 月會議紀要，本周也有多名 Fed 官員將發表談話，投資人可從中尋找 Fed 未來升息腳步的線索。此外，繼上周 CPI 增幅續刷 40 年高點後，美國將公布 1 月生產者物價指數（PPI）。

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）周一再次發表鷹派言論，表示在通膨持續惡化下恐危及 Fed 信譽，因此需要提前升息。目前市場傾向 Fed 在 3 月的利率會議上將升息 50 個基點（1 碼）。

企業方面，雖然財報季即將結束，但本周仍有部分備受關注的股票，包括將於周二公布財報的 Airbnb(ABNB-US)，周三盤後還有半導體巨頭輝達 (NVDA-US)、網路設備大廠思科 (CSCO-US) 也將公布財報。

能源方面，國際油價上周漲近 2%，達到 7 年以來高點，周一走勢大致上穩定，交易員目前擔心俄烏緊張局勢恐影響油價波動。截稿前，西德州原油下跌 0.48% 至每桶 92.65 美元，布蘭特原油下跌 0.52% 至每桶 93.95 美元。摩根大通分析師預估，在兩國局勢緊張下，油價可能達到每桶 150 美元的歷史高點。

貴金屬方面，俄烏兩國局勢緊張、歐美通膨屢創新高，黃金等避險資產作為價值儲藏手段的吸引力似乎與日俱增，黃金價格上周五漲逾 1.3%，創近四個月以來最大漲幅，不過同日 10 年每站殖利率也首度升破 2%，對黃金上漲構成一定壓力。周一截稿前，黃金上漲 1.18%，每盎司暫報 1,863.80 美元。

至於數位資產，加密貨幣同樣也受俄烏衝突影響，俄羅斯入侵前景給市場帶來不確定性，包括比特幣在內等加密貨幣周一普遍下跌，截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 1.1%、以太幣下跌 2.1%、瑞波幣下跌 6.5%、艾達幣下跌 3.5%、狗狗幣下跌 5.2%，柴犬幣則上漲 1.3%。

台北時間周一（14 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數下跌 145.12 點或 0.42%，暫報 35,592.94 點

那斯達克綜合指數上漲 51.14 點或 0.37%，暫報 13,841.36 點

標普 500 指數下跌 2.37 點或 0.05%，暫報 4,416.27 點

費半上漲 44.90 點或 1.38%，暫報 3,411.63 點

台積電 ADR 下跌 0.24% 至每股 120.64 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.989%

紐約輕原油下跌 0.73% 至每桶 92.42 美元

布蘭特原油上漲 0.82% 至每桶 93.67 美元

黃金上漲 1.09% 至每盎司 1,862.20 美元

美元指數上漲至 96.225

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤上漲 6.91%，至每股 62.92 美元。

電動車新創公司 Rivian 獲得金融巨鱷索羅斯（George Soros）青睞，重磅買進近 2,000 萬股，價值約 20 億美元。

儘管 Rivian 股價受索羅斯進場消息激勵走高，但投資人仍關心產能問題，華爾街預估該公司在伊利諾州的新組裝廠將使其在今年出產約 4 萬輛電動車。此外，按 Rivian 上周五收盤價每股 58.85 美元計算，索羅斯持有的股份已縮水至 11.7 億美元，價值近乎腰斬。

Splunk(SPLK-US) 早盤上漲 7.62%，至每股 123.24 美元。

美國網路設備大廠思科傳出開價逾 200 億美元，打算收購大數據龍頭 Splunk，倘若收購成真，這可能是思科史上規模最大的一筆收購案，不過，有外媒援引知情人士消息指出，思科與 Splunk 近期確實有進行談判，但談判破裂，競標是近期的事情，尚不清楚思科是否仍對收購 Splunk 感興趣。

BioDelivery(BDSI-US) 早盤飆漲 51.51%，至每股 5.51 美元。

美國生物製藥公司 BioDelivery 同意以約 6.04 億美元價格為同業 Collegium(COLL-US) 收購，後者將以每股 5.6 美元現金收購 BioDelivery 流通股，價格較 BioDelivery 上周五收盤溢價約 53.8%。該筆交易預計將在 2022 年第一季完成。

關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，俄烏武裝衝突風險會進一步推升油價，加快通膨攀升速度，使 Fed 的升息壓力倍增。從 Fed 的角度來看，俄羅斯入侵烏克蘭和能源價格上漲帶來的通膨效應，可能會超過兩國衝突對全球經濟增長帶來的負面影響。

Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 表示，市場的反應可能是拋售，直到俄羅斯入侵烏克蘭的情況變得更加明顯，以及了解美國和歐洲盟友對此會有什么樣的反應。

Infrastructure Capital Management 投資長 Jay Hatfield 表示，標普 500 指數可能在 4,200 點附近找到支撐，這一水準較周五收盤水準低逾 200 點，並說衝突加劇可能使 Fed 比市場目前認為的更為鴿派，因戰爭將使前景更加不確定。

Danske Bank Wealth Managemente 高級投資策略師 Lars Skovgaard Andersen 表示，繼美國高通膨後，接著是俄羅斯與烏克蘭兩國衝突，後者將對市場產生影響，投資人密切關注局勢發展。

RBC Capital Markets 美股策略主管 Lori Calvasina 表示，股市 1 月低點很有可能保持下去，而摩根士丹利美股策略師 Michael Wilson 則表示，俄烏兩國衝突恐造成經濟衰退。