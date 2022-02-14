Fed官員戴莉：若升息太過激進 恐導致反效果

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在週日 (13 日) 表示，若是升息太過激進，恐怕會給聯準會 (Fed) 的目標帶來反效果，可能暗示她並不認同在下月一次升息 0.5 個百分點。

戴莉在接受採訪時表示，目前明顯需要讓部分寬鬆措施退出經濟，但從 Fed 政策的歷史來看，太過魯莽且激進的行動，實際上會對聯準會目標的經濟成長和物價穩定產生破壞性影響。

戴莉也在受訪時指出，俄烏邊境持續的地緣政治緊張局勢，恐怕將增添美國經濟景氣的不確定性，Fed 也正在對此進行研究並進行政策調整。

目前已經有多名 Fed 官員支持在明年 3 月份升息，戴利也對此表達支持。她表示，如果開始升息，Fed 應該採行穩健且不會太過激進的態度，因為僅靠 Fed 是無法解決主要由疫情所造成的通貨膨脹。

「我希望在 3 月份採取行動，然後觀察、衡量，然後在最好的時機進行下一次升息。」戴莉說道。

在戴莉發表上述言論前，聖路易聯邦準備銀行總裁 James Bullard 呼籲，在 6 月底之前將利率提升至少 1 個百分點。

針對通膨方面，戴莉在日前表示，在情況好轉之前，情況可能會變得更糟，但整體來說肯定會變得更好。她也指出，即便如此，美國通膨率到今年年底也不會降至 2%，因為供應鏈瓶頸仍然有待解決，但是，隨著供應鏈問題得到緩解，形勢將出現改善。

Unigestion 宏觀和動態分配主管 Guilhem Savry 曾表示，為了「糾正其在評估通膨衝擊的規模和持續性的錯誤，Fed 現在將透過將縮減減債、升息和量化緊縮全面結合方式，在一年內使其貨幣政策正常化」。