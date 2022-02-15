超微完成500億美元賽靈思收購案 進一步搶攻英特爾市占

超微（AMD）周一（14 日）表示，已完成對晶片開發公司賽靈思價值約 500 億美元的收購，創下晶片業界的交易紀錄，也讓該公司在 CPU、GPU 兩大主力產品之外又多了一個 FPGA 晶片，與輝達（Nvidia）及英特爾搶攻數據中心市場。

AMD 表示，該收購案於 2020 年 10 月宣布，最初交易價值約為 350 億美元，但 AMD 股價上漲推高交易價格，此次在獲得所有必要批准下順利完成收購。

AMD 執行長蘇姿丰在一份聲明中表示，收購賽靈思有助 AMD 在雲端、邊緣運算，以及人工智慧設備市場中攻下更大市占，該市場規模約為 1,350 億美元。

AMD 在與英特爾競爭數據中新晶片市場日益激烈之際完成收購，合併後的公司將擁有超過 1.5 萬名的工程師，並採取主要依賴台積電 (2330-TW) 的外包策略。

AMD 在收購賽靈思後，將以更靈活的方式從英特爾手中奪取市占，英特爾在內部製造方面一直面臨困境。長久以來，在個人電腦處理器方面（CPU），AMD 一直是英特爾主要的競爭對手。

ADM 執行長蘇姿丰將擔任合併後公司的執行長，而賽靈思的執行長 Victor Peng 將擔任新成立的 Adaptive and Embedded Computing Group 總裁。兩家公司預估，該筆交易將節省約 3 億美元的成本。

截稿前，AMD(AMD-US)股價上漲 3.87%，每股暫報 117.56 美元，輝達 (NVDA-US) 上漲 3.01%，每股暫報 246.70 美元，英特爾 (INTC-US) 略漲 0.67%，每股暫報 47.95 美元。