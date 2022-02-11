IEA：OPEC+供應缺口恐加劇石油市場波動

國際能源署（IEA）在周五（11 日）發表的月報指出，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）供應持續短缺，未能達到產油目標，可能近一步推升全球油價攀升至 2014 年以來最高水準，而且有跡象顯示缺口正在加深，讓原本緊張的原油市場更加動盪。

IEA 預計，今年應供應問題損失的石油總產量可能接近 10 億桶，並警告若 OPEC + 的產量與其目標水平的缺口持續下去，供應緊張將會加劇，增加油價更大波動與上行壓力的可能。

不過，IEA 認為，若沙國與阿聯兩大擁有最多閒置產能的石油生產國能生產更多原油，可能有助於平息動盪的石油市場。

OPEC + 上月的供應比其目標低 90 萬桶，而去年 12 月的供應缺口為 79 萬桶，IEA 表示，自 2021 年初以來，原油市場實際損失 3 億桶石油，若該組織自疫情以來的供應完全解除，預估 2022 年全球石油供應每日將增加 630 萬桶，目前 1 月全球石油日產量增加 56 萬桶至 9,870 萬桶，其中 OPEC + 以外的產油國貢獻最多。

此外，IEA 表示，由於供應短缺需求強勁，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國石油庫存去年 12 月減少 6,000 萬桶至 26.8 億桶，創 7 年來最低庫存水位，初步數據顯示，1 月石油庫存近一步減少 1,350 萬桶。

DNB Markets 資深石油策略師 Helge Andre Martinsen 表示，該報告要求增產給沙國與阿聯等擁有閒置產能的 OPEC + 成員國帶來壓力，隨著油價逼近每桶 100 美元，沙國面臨兩難抉擇──繼續讓油價上漲或出手減緩漲勢，以避免美國頁岩油產量恢復全速成長。

石油供應緊張已將油價推升至約 8 年來最高水準，截稿前，西德州原油（WTI）上漲 1.88%，每桶暫報 91.59 美元，布蘭特原油上漲 1.71%，每桶暫報 92.97 美元。

此外，若伊朗與西方國家在伊朗核協議談判取得進展，今年可能會增加來自伊朗的原油供應，雙方官員表示可能很快會達成協議，增加對伊朗解除制裁的可能性，IEA 表示，這有望替市場增加 130 萬桶石油供應。