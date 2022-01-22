壓制通膨巨獸 分析師預言Fed這次縮表可能需要拋售一些債券

美國聯準會 (Fed) 已經透過 12 月會議紀錄釋出提前縮減負債表 (縮表) 的訊號，瑞士信貸分析師預測，為了抑制通膨巨獸，這次縮表可能得比上次猛，主要手段不會只有公債到期不再投入，而可能需要拋售手上一些部位。

瑞信策略師 Zoltan Pozsar 說，Fed 這次可能啟動的量化緊縮 (QT)，目的在「遏制通膨和經濟繁榮」，將視情況決定對策，不排除直接賣出資產。目前 Fed 資產負債表規模高達 8.8 兆美元。

Fed 上回縮表發生在 2017 年到 2019 年間，當時幾乎只有讓公債和抵押擔保證券 (MBS) 到期不續買，藉此縮小資產負債表的規模。目前大部分分析師認為這次也會大致依循同樣模式，只有些微差異。

但 Poznar 說，今昔情況不同，Fed 不一定會採取幾年前「緩慢而穩定」的緊縮模式，由於通膨和金融過剩都已經變得棘手，即將到來的 QT 將需要「把牆上的油漆刮掉」。

回顧當年縮表，Fed 一開始到期不再投入的規模為每月 100 億美元 (60 億美元公債和 40 億美元 MBS)，之後逐月把上限提高至每月 500 億美元 (300 億美元公債和 200 億美元 MBS)，直到 2019 年完全結束。之後才允許資產負債表再次擴張。

Fed 當年啟動 QT 已經是升息超過一年以後的事情，不過 12 月會議紀錄顯示，這次決策官員打算升息不久後就開始縮表。

目前貨幣市場預測的升息時間點為 3 月，縮表時間點落在第三季、最早 7 月，每個月規模最終可能達到 1000 億美元以上。