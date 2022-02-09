經濟復甦債券違約率大降 投信看好美高收潛利十足

美國高收益債券違約率來到低檔位置，瀚亞投資表示，按歷史經驗來看，美國升息代表景氣前景樂觀，企業獲利動能強，將支撐高收益債券表現，加上違約率極低，投資人可逢低進場布局。

從數據來看，美高收違約率曾在 2021 年 11 月降至 1.6%，創下近 14 年低點，比起 2020 年違約率 8.2% 大幅下降，更創下 2007 年以來新低紀錄，有利債券投資人長期持有。

瀚亞投資美國高收益債券基金經理人 Adam Spielman 表示，看好 2022 年美國高收益債券市場表現，預計在債券評等調升浪潮延續下，信用評等有機會從高收益債調升至投資等級債的「明日之星」依舊是重點之一。

至於受疫情拖累的能源、休閒娛樂等產業，目前也浮現不少投資機會，將持續尋找有潛力的債券標的，整體而言，高收益債券走勢和景氣連動度高，良好的經濟成長將促使企業獲利增加，並推升高收益債券表現。

展望後市，瀚亞投資認為，雖然美國新型變種病毒導致確診人數再創新高，但死亡率不升反降，加上疫苗接種率提升，預估對經濟影響有限，因此相對看好擁有高殖利率優勢，以及受惠於經濟成長復甦的美國高收益債券，有望受資金青睞。

安聯投信也認為，在景氣持續復甦下，帶動企業的營收與獲利成長，帳上現金水位充足，使得多數信用債違約率降至近年低點，預估信用風險在 2022 年將相對可控。

在投資建議上，安聯投信表示，在信用風險相對較低，2022 年債市投資應首重包括降低利率風險，以及收益率是否足夠等重點，其中短年期高收益債因具備較短存續期，可降低在到期前受到市場利率波動的影響。

安聯投信指出，高收益債可提供較佳的息收報酬，進而利於抵抗利率變化帶來的價格波動，提供投資人資本保護的功效。