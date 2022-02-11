傳大都會人壽尋求出售可變年金保單業務

知情人士透露，大都會人壽公司 (MetLife Inc)(MET-US) 正在尋求分拆其美國可變年金保單業務，以騰出資源投資於其他高成長業務。

消息人士指出，這家總部位於紐約的保險公司正與一家投資銀行就該計畫進行合作。但目前仍處初期階段，一切都尚未確定。

大都會人壽沒有透露其可變年金保單的規模。根據其財務報表，截至 2021 年底，包括固定年金和可變年金在內的整體年金保單價值 582.3 億美元。

就收益而言，任何出售對大都會人壽的帳面價值影響不大。但消息人士說，由於釋出的資本、稅收影響和其他金融業務加強，出售這些保單的財務收益仍可能是巨大的，最多可達數十億美元。

近年來，美國保險公司一直在出售已停辦的年金業務，因其需要存放大量資金，並且由於沒有新接保單，因此收入成長有限。

保險公司已經在私募股權公司及其保險部門中找到買家，後者們可以利用保單產生的現金流來投資其信貸和其他產品組合。

大都會人壽的可變年金業務劃歸大都會人壽控股公司，該部門持有保險公司不再積極銷售的產品線，只是等待產品到期。

MetLife 財務長 John McCallion 本月表示，利率上升的市場背景可能會成為分拆其部分保單到期業務的催化劑。然而，他沒有說大都會人壽正在尋求出售大都會人壽控股的任何業務。

迄今為止，大多數到期保單交易都集中在人壽保險和固定年金上。可變年金的興趣較少，因為要產生足夠的投資回報，風險更大。

然而，這種情況開始發生變化，因為利率上升使此類保單更容易獲利，因為投資收益通常會增加。

保誠金融 (Prudential Financial Inc)(PRU-US) 在 9 月同意將價值 310 億美元的可變年金保單出售給由凱雷集團支持的 Fortitude Re，總交易價值為 22 億美元。