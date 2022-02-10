1月CPI公布在即 10年期美債殖利率小幅攀升

美國國債殖利率周四 (10 日) 早盤攀升，因投資人開始為稍後公布的關鍵通膨數據預做準備。

美東時間清晨 6 點 05 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.4 個基點至 1.941%。30 年期國債殖利率上升 1.5 個基點至 2.247%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

衡量通膨的關鍵指標 1 月消費者物價指數 (CPI) 將於美東時間周四上午 8:30 公佈。該指數預計將顯示物價較上月上漲 0.4%，較上年同期上漲 7.2%，為 1982 年以來的最高漲幅。

對通膨數據上升的預測也提高了對聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策計畫的預期。

亞特蘭大 Fed 行長 Raphael Bostic 周三 (9 日) 告訴《CNBC》，他預計 2022 年將升息 3 到 4 次。不過，他補充說，隨著今年邁出第一階段的第一步，Fed 將必須觀察「經濟如何反應」。

針對有關通膨和政策收緊的擔憂，Invesco 資產配置研究全球主管 Paul Jackson 周四表示，他認為今年 10 年期美國國債殖利率可能突破 2.5%。

他說，「由於成長型股票集中在標普 500 指數中，相對其他主要股價指數，債券殖利率上升對標普 500 指數的影響更大。」他在年初時曾預測，今年標普 500 指數年底的收盤價可能會低於開年時的水平。

與此同時，截至 2 月 5 日當周提交的失業救濟金申請數量也將於美東時間上午 8:30 公佈。

周四將拍賣 500 億美元的 4 周期票據、400 億美元的 8 周期票據和 230 億美元的 30 年期債券。