馬斯克：有信心今年星艦上軌道 將加速星鏈新衛星布局

SpaceX 執行長馬斯克周四 (10 日) 發表新型火箭星艦 (Starship) 最新進度，他認為，星艦將盡快解決先前引擎問題，有信心今年可成功進入地球軌道，以利星鏈計畫 (Starlink) 第二代衛星的布局。

馬斯克表示，他對星艦今年進入地球軌道非常有信心，先前引擎溫度過熱會導致星艦艙內融化，這已是星艦目前遇到的最終問題，不過公司即將解決該瓶頸。

馬斯克去年才致信 SpaceX 員工警告，如果星艦的引擎生產問題無法解決，該公司將無法實現今年每 2 周發射一次的頻率，同時恐面臨重大的破產危機。

星艦也攸關星鏈計畫未來發展，星艦的大容量將有利新一代衛星的布局，馬斯克表示，若沒有星艦，星鏈的第二代衛星將會無法佈署。

馬斯克表示，更新後星艦艦體以及火箭推進器都完全可以重複使用，此舉有望大幅降低成本，未來幾年後運送 100 噸的貨物將只需耗費 1000 萬美元。

目前，SpaceX 也將德州的星際基地 (Starbase) 進行升級，提高未來星艦發射效率。SpaceX 的星艦搭載超級重型推進器，才能將星艦送至地球軌道，以輸送人類與貨物至月球、火星。

馬斯克也敦促美國聯邦航空總署 (FAA) 准許 SpaceX 發射火箭至地球軌道，預計今年 3 月審核有望通過。

不過，馬斯克表示，若相關環境評估無法通過則須移往佛羅里達州甘迺迪太空基地發射，這將導致發射時程延宕 6 至 8 個月。