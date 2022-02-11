南韓2月前10天出口額年減12.6% 半導體增7.4%

南韓關稅廳週五 (11 日) 公布最新統計數據，2 月前 10 天的出口總額為 157 億美元、年減 12.6%，進口額為 192 億美元、年減 6.6%。半導體出口額年增 7.4%。

另外，因適逢舊曆新年，工作日數只有 6.5 天，較去年同期減少 2 天，按工作日數計算的日均出口額年增 14.2%。

以出口項目來看，2022 年 2 月前 10 天，南韓出口主力的半導體出口額年增 7.4%，石油製品出口額年增 27.1%，電腦周邊出口額年增 29%；另外乘用車出口額年減 47.5%、無限通訊設備出口額年減 44.2%，汽車零組件出口額年減 35.2%，都出現大幅下滑。

依出口目的地區分，台灣年增 9.1%，新加坡年增 26.1%；另外美國年減 17.3%，中國年減 3%，歐盟年減 33.5%，越南年減 13.4%。

進口項目方面，2 月前 10 天的原油進口額年增 11.8%，半導體進口額年增 1.1%，石油製品進口額年增 8.6%，乘用車進口額年增 25.8%；另外天然氣進口額年減 33.9%，機械類進口額年減 11.1%。

依進口貨品來源國區分，沙烏地阿拉伯年增 50.4%，澳洲年增 11.6%；另外美國年減 33%，中國年減 7.3%，歐盟年減 12.1%，日本年減 1.3%。

貿易收支出現 35 億美元入超，去年同期為 26 億美元入超。