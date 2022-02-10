三星、海力士祭獎金搶人才 推動南韓工資上漲

三星電子、SK 海力士在晶片荒下賺進大筆獲利之際，紛紛提高薪酬以留住員工，以免人才遭中國挖角、或流向更受歡迎的遊戲及網路公司產業，這個現象正在帶動南韓的工資上揚。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，三星集團全體員工去年底領到的獲利獎金相當於半年工資，另外還獲得相當於兩個月工資的特別獎金。

三星旗下記憶體部門所有員工，1 月也領到相當於三個月工資的獎金。三星在半導體業務蒸蒸日上的情況下，去年記憶體銷售超越英特爾，位居業界第一。

根據三星提供給南韓交易所的資料，三星截至 2020 年 12 月 31 日共聘用 10 萬 9490 人，平均年度薪酬為 1.27 億韓元 (10.6 萬美元，約新台幣 295 萬元)，和五年前相比增加 26%。由於 2021 年獲利亮眼，三星員工去年的平均年度薪酬可能更高。

競爭對手 SK 海力士也在歷經交出亮麗的 2021 年財報之後，在 1 月向員工發放相當於 10 個月工資的獎金。

日經指出，工程師人才長期匱乏，促使半導體業者積極留才，連帶推動南韓工資攀升。

在晶片需求穩步成長的情況下，對有能力開發新技術的員工和能幫助擴產的人手炙手可熱。政府雖然設法培育人才，包括鼓勵一流大學設立半導體計畫，但速度趕不上半導體業的快速成長。

半導體業還得跟更有吸引力的 Naver 和 Kakao 等網路公司、以及虎視眈眈的中國競爭對手爭搶工程師。Naver 員工的平均年薪五年來增加 50%，2020 年已逼近 8.6 萬美元，而三星已不再是南韓新鮮人求職排行榜首選。