芭比真人電影下月開拍！美泰兒Q4財報亮眼 股價漲近8%

美泰兒玩具公司 (Mattel) 執行長 Ynon Kreiz 周四表示，「芭比娃娃」真人電影即將在 3 月開拍，同月「芭比娃娃」也將歡度 63 大壽。

美泰兒對電影內容相當保密，Kreiz 僅稱演員陣容強大，由 Margot Robbie 出演芭比、Ryan Gosling 扮演肯尼，並由《小婦人》電影製片人 Greta Gerwig 編劇和導演。

Kreiz 表示，芭比娃娃 2021 財年的銷售額創歷史新高，年增 24%。「63 歲的芭比仍是市場上最多樣化的娃娃，也會持續發展，維持既永恆又跟上潮流。我們預期 2022 年是芭比再度成長的一年。」

美泰兒 (MAT-US) 周四股價大漲 7.65%，收 24.49 美元，達到 52 周新高。此前一日，該公司公布第四季營收和獲利優於預期，且前景樂觀。該股價今年迄今已上漲近 15%，過去 12 個月則上漲 33% 以上。Kriez 表示，公司的已完成轉型，目前處於成長模式。

美泰兒近期奪回製造迪士尼公主系列玩具的授權，包括熱門人物《冰雪奇緣》系列。美泰兒 2016 年痛失該授權給對手孩之寶 (Hasbro) (HAS-US)，引發了一段時期的財務困境和高層頻繁流動，孩之寶甚至有意收購美泰兒， 2017 年與其展開收購洽談，但最終沒有成局。

2018 年上任執行長的 Kreiz 表示，公司將在今年夏天與 Netflix 合作製作一部『宇宙級鉅作』的電影。

此外，美泰兒目前有 20 部以上的電視節目正在製作中。