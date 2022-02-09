鉅亨美股雷達： 特斯拉罕見獲拜登關愛 格芯盤前上漲逾4%

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 1.923%，美股期貨週三 (9 日) 上升，道瓊期貨漲 0.53%，標普 500 期貨漲 0.70%，那斯達克 100 期貨漲 0.93%。

美聯準會官員淡化將激進升息的預期，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，她支持 Fed 從 3 月開始升息，但如果開始升息，Fed 應該採行穩健且不會太過激進的態度，投資者仍需持續關注多名聯準會官員的談話。

市場人士指出，中國「國家隊」資金周二 (8 日) 下午進入 A 股市場，助股市 V 型反轉。影響所及，美股中概股周二普遍上漲，阿里巴巴 (BABA-US) 漲 6.2%，京東 (JD-US) 漲 3%、拼多多 (PDD-US) 上漲 13%，滴滴 (DIDI-US) 漲 10%，百度 (BIDU-US) 漲 4.8%。週三盤前也都呈現上漲。

《Zero Hedge》報導，自 2015 年股市泡沫破滅以來，「國家隊」至少 7 次進場，雖然護盤效果不一定，但總能壓抑股市波動，這可能也是官方干預的目的，因當局一向不樂見股市暴漲暴跌。

號稱「黑天鵝基金」的 Universa 投資公司投資長 Mark Spitznagel 表示，即使近期科技股回檔、公債殖利率飆升，投資人仍低估眼前的風險。美國銀行分析師也警告，美股檯面下暗潮洶湧。

美銀 Gonzalo Asis 等分析師也警告，美股正在匯聚愈來愈多風險，今年來，個股一天內的震盪幅度就是最佳例證。「美股正在上演拉鋸戰，企業財報和經濟成長強勁，但他們卻碰上多年來最不友善的聯準會 (Fed)。」

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 371.65 點，或 1.06%，收 35,462.78 點。

那斯達克指數上漲 178.79 點，或 1.28%，收 14,194.46 點。

標普 500 指數上漲 37.67 點，或 0.84%，收 4,521.54 點。

費城半導體指數上漲 82.79 點，或 2.40%，收 3,535.13 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月批發庫存月增率中值 (%)，預估 2，前值 2.1

重要個股動態：

晶圓代工大廠 GlobalFoundries(格芯，格羅方德)(GFS-US) 公布上季轉虧為盈，且本季財測優於華爾街預期，顯示晶片需求依然強勁，周二 (8 日) 盤後一度大漲 7%，之後仍保持超過 2% 漲幅。週三盤前上漲 4.19%。

格芯第 4 季淨利 4300 萬美元，扭轉去年同期虧損，調整後每股盈餘 18 美分，優於市場預估的 11 美分和格芯先前預測的 9 美分。此外，第 4 季營收年增 74% 至 18.5 億美元，優於華爾街預估的 18.1 億美元、和格芯原估的 18.3 億美元。

格芯執行長 Thomas Caulfield 在財報聲明中說：「這是長約數量成長的一年，有 30 名客戶承諾投入超過 32 億美元，讓我們拓展在全球的生產，以滿足強大的需求。我們的營運面執行良好，相信 2022 年的營收和獲利依然能有強勁的成長。」

GFS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

打破一年多的沉默，美國總統拜登週二 (8 日) 自上任來首次承認特斯拉是美國最大的電動汽車製造商。特斯拉 (TSLA-US) 週二上漲 1.62% 至每股 922.00 美元。

拜登週二在白宮就本土汽車製造發表演說，吹捧「美國製造捲土重來」。拜登稱，自 2021 年以來，眾多電動汽車生產商美國境內投資總額超過 2,000 億美元，包括通用汽車和福特等指標性企業建設新的電動汽車生產設施、美國最大的電動汽車製造商特斯拉，以及生產電動卡車的 Rivian (RIVN-US) 或電動巴士的 ProTerra 等創新企業。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 周二 (8 日) 表示，他相信美國食品和藥物管理局 (FDA) 會以快速通關的方式，批准輝瑞針對 5 歲以下幼童開發的新冠疫苗。

快速通關可讓 FDA 在研究人員彙編數據的同時，就進行立即審查。Bourla 說：「我認為 FDA 核准該疫苗的機會非常高，但仍需要進行監管程序。我認為他們會滿意這個數據，並將會批准。」

輝瑞和 BioNTech 針對 5 歲以下幼童的疫苗數據預計將於周五公布，屆時 FDA 疫苗諮詢委員會將發布簡報文件。該委員會預定 2 月 15 日召開會議，討論為年幼的孩子注射疫苗的議題。