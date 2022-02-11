美國法院：谷歌Nest智慧型恆溫器侵權 應賠2000萬美元

據報導，美國西德州陪審團在週四 (10 日) 裁定，由於谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 Nest 智慧型恆溫器侵犯了能源管理公司 EcoFactor 的專利權，必須賠償 2000 萬美元。

陪審團指出，谷歌 Nest 居家設備中的技術侵犯了 EcoFactor 的專利技術，該項專利可以在使用的高峰期自動減少能源的使用。EcoFactor 總部位在加州，主要提供智慧家居節能服務，該公司最初在 2020 年向谷歌提起了專利訴訟。

谷歌否認了 EcoFactor 所提出的訴訟，並稱 EcoFactor 的專利無效。不過，西德州陪審團裁定，谷歌侵犯了 EcoFactor 的一項專利，應給付 EcoFactor 超過 2000 萬美元的賠償金。

EcoFactor 也曾針對智慧恆溫器專利技術，對亞馬遜 (AMZN-US)、加拿大智慧恆溫器公司 Ecobee、智慧家居公司 Vivint(VVNT-US) 等公司提起了訴訟。

谷歌發言人 José Castañeda 對此表示，該公司將會對判決提起上訴，並表示相關的裁定不會影響到客戶。

谷歌在先前也多次面臨專利訴訟，美國國際貿易委員會 (USITC) 在上個月表示，谷歌涉及侵害 Sonos (SONO-US) 專利的所有產品將禁止進口美國，此外，已經進口的侵權產品也將禁止在國內銷售。谷歌將有 60 天的時間更改軟體，以避免產品禁止銷售與進口。

儘管 USITC 當局並未明確列出禁止進口的產品，但谷歌侵權涉及用途廣泛的音訊系統，旗下 Nest Hub、Nest Wifi 路由器、Pixel 手機和 Pixelbook 筆電恐遭殃。