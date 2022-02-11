日本新冠肺炎死亡案例累計破2萬 Omicron影響重大

日本國內的 COVID-19 累計死亡案例，在週五 (11 日) 超過 2 萬人。隨著 Omicron 變種病毒株的迅速擴散，日本在跨入 2022 年之後的相關死亡案例也快速攀升，且連日來的單日新增死亡案例也都維持在 100 多人，其中又以高齡族群居多。

日本截至目前累計約有 368 萬人 COVID-19 確診，整體致死率約 0.5%。依照日本厚生勞動省的統計數據，去除年齡及性別不詳的人數之後，在約 1 萬 8400 個死亡案例當中，可觀察到高齡族群占了絕大多數，有 84% 都是年齡 70 歲以上的確診案例。此外，20 多歲族群有 27 人，10 多歲族群有 4 人，未滿 10 歲的族群則未出現死亡案例。

日本首例 COVID-19 死亡案例是出現在 2020 年 2 月 13 日，死者是一名居住在神奈川縣的 80 多歲女性。在那之後，於 2021 年 1 月下旬的第三波疫情當中，日本累計死亡案例衝破 5000 人。而接著在 2021 年 4 月下旬，和 Alpha 變種病毒有關的第四波疫情當中，日本累計死亡人數也超過 1 萬人。2021 年夏天日本爆發第五波疫情，當時 Delta 變種病毒株也成為主流，但由於疫苗覆蓋率的普及，單日新增死亡人數比起過去要減少許多。

而這回傳染力強大的 Omicron 變種病毒株則是來勢洶洶，日本單日新增死亡案例自年初以來已出現明顯增加。