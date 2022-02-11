調查：美企CEO認為通膨將持續 聯準會升息效果有限

美國總統拜登相信，通膨很快就會得到控制，但美國商業領袖們並不同意。

美國經濟評議會 (Conference Board) 和美國商會 (Business Council) 周四 (10 日) 公布，針對企業執行長 (CEO) 的調查顯示，持續的供應限制以及勞工薪資的強漲表明，即使聯準會一如預期加快升息，美國的通膨壓力也將持續存在。

近 75% 的 CEO 表示，升息不太可能迅速壓低通膨。約 27% 的企業領導者還表示，他們計畫在 6 個月內，轉嫁更高的運輸和勞動力成本，另有 45% 的企業領導者預計，將在 6 到 12 個月內這樣做。

CEO 信心指數從第四季的 65 ，到第一季度降至 57，這是此一指數在去年第二季達到紀錄高點 82 之後，連續第 3 季下滑，主因就在於通膨、供應鏈中斷及勞工短缺。

約 40% 的受訪 CEO 表示，通膨降溫的速度不太可能如同聯準會預期那麼快，因為供應限制是通膨的主要來源。34% 的受訪者預計，由於勞動力市場吃緊，薪資仍將上漲，而這些成本將需要轉嫁出去。

美國商會副主席、前聯準會副主席 Roger Ferguson 表示，執行長們正在為供應限制和薪資通膨做準備，這些問題將持續到今年甚至更長的時間。雖然升息應該有助於抑制通膨，但很少有人預計，價格會迅速回穩。

約 85% 的受訪者預計，明年薪資將至少上漲 3%，高於上一次調查中的 79%。