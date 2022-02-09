Fed官員戴莉：支持3月升息 通膨回落前恐進一步攀高

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在週二 (8 日) 表示，美國的高通膨可能會進一步攀高，隨後在聯儲會 (Fed) 採取行動以及供應鏈壓力消退後將會回落，但通膨率在年底前恐怕很難降至 2%。

戴莉在接受採訪時表示，在情況好轉之前，情況可能會變得更糟，但整體來說肯定會變得更好。她也指出，即便如此，美國通膨率到今年年底也不會降至 2%，因為供應鏈瓶頸仍然有待解決，但是，隨著供應鏈問題得到緩解，形勢將出現改善。

市場普遍預期美聯準會 (Fed) 將在下個月開始升息。戴莉表示，她支持 Fed 從 3 月開始升息，但如果開始升息，Fed 應該採行穩健且不會太過激進的態度，因為僅靠 Fed 是無法解決主要由疫情所造成的通貨膨脹。

Daly 表示，擺脫疫情是有助於紓解通膨壓力和促使供應鏈復甦的重要因素。如今美國消費者每天都能感覺到通膨太高，而且持續居高不下。

Unigestion 宏觀和動態分配主管 Guilhem Savry 表示，為了「糾正其在評估通膨衝擊的規模和持續性的錯誤，Fed 現在將透過將縮減減債、升息和量化緊縮全面結合方式，在一年內使其貨幣政策正常化」。

高盛先前的分析則是認為，通膨加速可能會讓 Fed 升息腳步變得比經濟學家預期的更加激進，今年升息次數可能四次，升五次的機率已經升至接近 60%。

「我們的基本情境預測是 Fed 會升息 4 次，分別在 3 月、6 月、9 月和 12 月，但我們認為他們可能想在每次會議上採取一些緊縮行動，直到通膨前景出現變化。這增加了升息的可能性，或者提早到 5 月就宣布縮減資產負債表，以及今年升息超過 4 次的可能性。」高盛說道。