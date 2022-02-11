〈美股熱門股〉NAND Flash價格看漲 威騰電子、美光盤中股價走高

由於威騰電子與鎧俠（Kioxia）在日本經營的兩家 NAND Flash 工廠因材料汙染問題已中斷生產，市場預估可能推高 NAND Flash 價格，威騰電子與另一家記憶體大廠美光周四（10 日）盤中股價雙雙走高。

根據威騰電子周三的簡短聲明，該問題涉及「製造記憶體過程中使用的某些材料受到汙染，影響四日市、北上兩座廠房產能，該公司表示，目前評估是 NAND Flash 供應將減少至少 6.5 EB(Exabytes)。凱俠則表示目前尚未評估問題影響程度，兩家公司皆並未給出產能何時恢復正常。

花旗分析師 Jim Suva 在一份報告中寫道，6.5 EB 將占威騰電子本季內存記憶體產量的 25% 左右，預估汙染問題將使該公司截至 3 月季度的銷售額與獲利減少約 14%。

其他分析師也指出，威騰電子記憶體產量近半是與鎧俠的合資企業，華爾街預估整體產量損失介在 14 至 16 EB 之間，略低於截至 3 月當季全球 NAND Flash 預期存量的 10%。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 表示，威騰電子預估 6.5 EB 是最小值，總影響量可能會更高，在供應鏈吃緊的市場環境下，產量下降可能會導致利潤進一步縮水。

截稿前，威騰電子 (WDC-US) 上漲 2.17%，每股暫報 55.66 美元，美光 (MU-US) 上漲 5.62%，每股暫報 93.07 美元。